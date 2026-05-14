У Кропивницькому у школі один з учнів поранив іншого ножем
14 травня в одній зі шкіл Кропивницького між учнями 9 класу виник конфлікт у приміщенні класу перед початком уроку, коли вчителя ще не було, повідомляє Поліція Кіровоградської області.
У ході сварки один із підлітків завдав іншому ножових поранень. Потерпілого оперативно госпіталізували медики. Наразі він перебуває у лікарні, йому надають допомогу.
На місці працює слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та психологи.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події, вирішується питання щодо правової кваліфікації.
До речі, в одному з навчальних закладів Ужгородського району Закарпатської області учень 9 класу вистрілив в однокласника. Після скоєного він зник з місця події, патрульні поліцейські затримали хлопця.
А нещодавно у центрі Луцька дівчина влаштувала стрілянину з пневматичної зброї, потрапивши у вікно тролейбуса під час висадки пасажирів на Театральній площі.