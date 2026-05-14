У ніч на 14 травня підрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по військових об’єктах російських окупаційних сил як на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження ворожих цілей

Зокрема, у районі Старого Оскола на території РФ було уражено зенітний ракетний комплекс Тор. У Бєлгородській області, поблизу Новосьоловки, під удар потрапила радіолокаційна станція контрбатарейної боротьби Ястреб.

Зараз дивляться

Також Сили оборони вразили мобільний комплекс зв’язку Редут-2УС у районі Фролівського на окупованій частині Донецької області, а також вузол зв’язку в Кінських Роздорах на ТОТ Запорізької області.

Окрім цього, зафіксовано ураження складу матеріально-технічних засобів у Перевальному в тимчасово окупованому Криму та ремонтного підрозділу противника у Громівці на Херсонщині.

Вночі 12 травня підрозділи ЗСУ атакували низку об’єктів російських окупантів. Зокрема, уражено два командно-спостережні пункти та пункт управління противника у районі Селидового, що на окупованій частині Донецької області.

12 травня українські дрони атакували радіолокаційний висотомір ПРВ-16 та радіолокаційну станцію П-18 у Донецькій області. Також під удар потрапив склад із пальним, склад боєприпасів та тимчасові пункти дислокації російських військ.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.