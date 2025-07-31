Світоліна та Стародубцева вийшли до третього кола турніру WTA 1000 у Монреалі

Українки Еліна Світоліна та Юлія Стародубцева вийшли до третього кола тенісного турніру WTA 1000 в Монреалі. Таким чином усі чотири українські тенісистки подолали другий раунд змагань.

Світоліній та Стародубцевій вистачило двох сетів, щоб здолати своїх суперниць.

Стародубцева здолала Френх

Суперницею Юлії Стародубцевої була 21-ша сіяна полька Магдалена Френх. Це був третій очний матч тенісисток, з яких два попередні були за полькою.

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Цього разу Стародубцева розгромила свою опонентку за 1 годину та 8 хвилин із рахунком 6:1, 6:1.

Українка з двома брейками здійснила ривок 5:0, після цього Френх вдалося взяти свою подачу, але у наступному геймі Юлія закрила партію, повівши у рахунку.

У другому сеті Стародубцева виграла перших два гейми, після чого полька скоротила відставання, але українка взяла наступні чотири гейми поспіль і закрила матч.

Наступною суперницею Юлії стане данська тенісистка Клара Таусон, посіяна під 16-им номером на турнірі.

Світоліна обіграла Рахімову

Еліна Світоліна виступи на турнірі у Монреалі розпочинала відразу з другого кола у статусі десятої сіяної. Її суперницею стала “нейтральна” Камілла Рахімова, яку вона обіграла з рахунком 7:5, 6:2.

У першій партії Еліна повела у рахунку 5:1, але після цього “нейтральна” взяла чотири геймі поспіль, зрівнявши рахунок. Проте вирішальні два гейми були за Світоліною.

У другому сеті тенісистки обмінялися брейками. За рівного рахунку 2:2 Світоліна взяла чотири гейми поспіль та закрила матч.

Наступною суперницею Еліни стане ще одна “нейтральна” Анна Калінская.

Раніше до третього кола пробилися Марта Костюк та Даяна Ястремська. Їхніми суперницями стануть австралійка Дар’я Касаткіна та американка Емма Наварро відповідно.

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