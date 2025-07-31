Костюк із камбеком вийшла до четвертого кола турніру WTA 1000 у Монреалі

Друга ракетка України Марта Костюк перемогла представницею Австралії Дарією Касаткіною у матчі третього кола тенісного турніру WTA 1000 у канадському Монреалі.

Українка здобула перемогу у трьох сетах із рахунком 3:6, 6:3, 7:6 (7:4).

Костюк вийшла у четверте коло турніру у Монреалі

Тенісистки провели на корті 2 години та 28 хвилин, за які Костюк чотири рази подала навиліт та припустилася дев’яти подвійних помилок. У Касаткіної жодного ейсу та одну подвійну помилку більше.

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У першому сеті Касаткіна з двома брейками повела 4:1, після чого Марта скоротила відставання. У дев’ятому геймі Дарії вдався ще один брейк і вона закрила сет.

У другій партії гра розгорталася за схожим сценарієм, але цього разу вже Костюк повела у рахунку 4:1 з двома брейками. Після цього тенісистки ще двічі обмінялися брейками і українка зрівняла за партіями.

Вирішальний сет минув за щільною боротьби – щойно одна робила брейк, інша відповідала зворотнім. Переможницю визначив тайбрейк, де сильнішою була українська тенісистка.

Наступною суперницею Марти Костюк стане переможниця матчу між “нейтральною” Міррою Андреєвою та американкою Маккартні Кесслер.

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