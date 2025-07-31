Костюк із камбеком вийшла до четвертого кола турніру WTA 1000 у Монреалі
Друга ракетка України Марта Костюк перемогла представницею Австралії Дарією Касаткіною у матчі третього кола тенісного турніру WTA 1000 у канадському Монреалі.
Українка здобула перемогу у трьох сетах із рахунком 3:6, 6:3, 7:6 (7:4).
Костюк вийшла у четверте коло турніру у Монреалі
Тенісистки провели на корті 2 години та 28 хвилин, за які Костюк чотири рази подала навиліт та припустилася дев’яти подвійних помилок. У Касаткіної жодного ейсу та одну подвійну помилку більше.
У першому сеті Касаткіна з двома брейками повела 4:1, після чого Марта скоротила відставання. У дев’ятому геймі Дарії вдався ще один брейк і вона закрила сет.
У другій партії гра розгорталася за схожим сценарієм, але цього разу вже Костюк повела у рахунку 4:1 з двома брейками. Після цього тенісистки ще двічі обмінялися брейками і українка зрівняла за партіями.
WHAT A MATCH @marta_kostyuk triumphs in a three-set thriller against Kasatkina, winning 3-6, 6-3, 7-6(4)!#OBN25 pic.twitter.com/N1D7o6Qg7u
— wta (@WTA) July 31, 2025
Вирішальний сет минув за щільною боротьби – щойно одна робила брейк, інша відповідала зворотнім. Переможницю визначив тайбрейк, де сильнішою була українська тенісистка.
Наступною суперницею Марти Костюк стане переможниця матчу між “нейтральною” Міррою Андреєвою та американкою Маккартні Кесслер.