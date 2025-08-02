Українки вперше в історії вийшли у фінал ЧЄ з пляжного волейболу
Українки Тетяна Лазаренко і Марина Гладун уперше в історії країни вийшли до фіналу жіночого чемпіонату Європи з пляжного волейболу.
Це сталося після їхньої вольової перемоги у півфіналі над представницями Іспанії Даніелою Альварес Мендосою та Тані Морено.
Україна у фіналі жіночого ЧЄ з пляжного волейболу
Іспанські волейболістки виграли перший сет із рахунком 21:15, але у другій партії українки відразу ж повели у рахунку та змогли зрівнятися за партіями – 21:16 на користь синьо-жовтих.
На тайбрейку Лазаренко та Гладун реалізували матчпойнт та вибороли путівку до фіналу чемпіонату Європи з пляжного волейболу.
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Вихід українок до фіналу чемпіонату Європи з пляжного волейболу є найкращим результатом нашої країни в історії змагань. До ЧЄ-2025 рекордом країни була 1/8 фіналу.
На шляху до фіналу вони виграли свою групу, після чого здолали представниць Німеччини та Нідерландів.
Фінал жіночого Євро-2025 з пляжного волейболу запланований на неділю, 3 серпня.
Суперницями українського тандему стануть представниці Франції, які здолали дует німкень.
Фото: CEV