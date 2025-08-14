Полісся вийшло у плейоф кваліфікації ЛК, хоча програло Пакшу у другому матчі

Житомирське Полісся поступилося у матчі-відповіді угорському Пакшу у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26.

Матч Пакш – Полісся відбувся на арені Фехерварі уті Стадіон в угорському місті Пакш та завершився із рахунком 1:2 на користь господарів.

Попри поразку підопічні Руслана Ротаня вийшли до плейоф кваліфікації – 4:2 на користь житомирського клубу за сумою двох матчів.

Пакш – Полісся: як минув матч

Упродовж матч Полісся більше контролювало м’яч та завдало дев’ять ударів у ствір воріт проти чотирьох у суперника. Житомиряни могли відкривати рахунок ще у середині першого тайму, але Олександр Андрієвський не влучив у порожні ворота.

А перед відходом на перерву забити вдалося Пакшу після того, як Янош Сабо переграв Євгена Волинця. Після перерви господарі збільшили свою перевагу – цього разу відзначився Барна Тот.

На останній компенсованій хвилині Таллес Коста зіграв на добиванні після кількох сейвів голкіпера Пакша і відквитав один гол.

Пакш – Полісся – 2:1 (2:4 за сумою двох матчів)

Голи: Cабо, 39, Тот, 49 — Таллес, 90+5

У плейоф раунді кваліфікації Полісся зіграє з італійською Фіорентиною, яка є дворазовим фіналістом Ліги конференцій з часу заснування турніру у сезоні-2021/22.

Перший матч команд, номінально домашній для Полісся, запланований на 21 серпня, а матч-відповідь має відбутися 28 серпня.

