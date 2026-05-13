В українському небі фіксується більш ніж сотня російських безпілотників. Протягом дня можуть бути ще хвилі дронових атак.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський попередив про хвилі дронових атак

За словами президента, Росія продовжує удари та робить це зухвало. Зокрема, армія РФ цілеспрямовано атакувала українську залізничну інфраструктуру та цивільні об’єкти у містах.

– На жаль, після цих ударів є поранені та загиблі люди, мої співчуття всім рідним та близьким. Вчора протягом дня під ударом були 14 областей. Сьогодні вночі били по житловій та залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині та Харківщині, портовій інфраструктурі на Одещині, енергетиці на Полтавщині, – йдеться в повідомленні.

Як стверджує Зеленський, українські воїни протидіють на всіх рівнях. Вже вдалося збити та подавити лише за цю ніч 111 російських безпілотників.

На думку перезидента, важливо стійко відбивати кожну атаку, підтримувати Україну та не мовчати про російську війну. Щоразу, коли тематика повномасштабної війни проти України зникає з топів новин, це заохочує Російську Федерацію бути ще більш жорстокою.

Президент наголосив, що українські дипломати мають максимально швидко реалізовували домовленості, яких вдається досягати на рівні лідерів. Україні щодня потрібна спроможність захисту, а тільки спільною сильною активністю можна це забезпечити.

