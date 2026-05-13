Вночі 13 травня у Москві горів квест-зал біля культурно-розважального комплексу Кремль в Ізмайлові. Площа пожежі становила 3 тис. кв. м.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Пожежа у Москві

Як повідомляють очевидці, внаслідок пожежі обвалилися стіни, перекриття та дах квеструму. Половина ангара вигоріла вщент.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, усередині квеструму учасники відчули запах гару під час проходження гри, їх вивели з приміщення.

Гасіння пожежі ускладнювало планування будівлі та її конструктивні особливості. Вогонь і дим швидко поширювалися через високе пожежне навантаження.

На ранок пожежу загасили.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив про два безпілотники, що летіли на місто. Їх ніби збили. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

Нагадаємо, що вночі 8 травня ударні дрони атакували кілька російських регіонів. У Ярославлі палав нафтопереробний завод Славнефть-ЯНОС, у Ростові-на-Дону сталася пожежа в районі заводу лакофарбових матеріалів Емпілс та філії науково-технічного центру Радар. Також лунали вибухи у Москві.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 540-у добу.

