Вперше за 12 років: українки здобули золото ЧС із художньої гімнастики

Збірна України з художньої гімнастики виграла золоту медаль в групових вправах із трьома м’ячами та двома обручами на чемпіонаті світу, який відбувся у бразильському Ріо-де-Жанейро.

До фіналу змагань українки пройшли з четвертим результатом, набравши 27.650 бала.

Українські гімнастки – чемпіонки світу

Збірна України у цій дисципліні була представлена складом Єлизавети Аззи, Діани Баєвої, Кіри Ширикіної, Олександри Ющак та Валерії Перемети.

За виступ українські гімнастки набрали 28.650 балів, що рівно на один бал вище, ніж у кваліфікації. Це дозволило їм випередити господарок змагань, команду Бразилії на 0.1 бала.

Бронзові нагороди у групових вправах із трьома м’ячами та двома обручами здобули представниці Китаю із результатом 28.350 бала.

Для України це друге золото в історії на чемпіонах світу з художньої гімнастики у групових вправах. Уперше українки перемагали на ЧС у 2002 році у вправах з п’ятьма стрічками.

Також це перша золота медаль для України на чемпіонатах світу з художньої гімнастики за останні 12 років. Востаннє на Мундіалі перемагала Ганна Різатдінова у 2013 році у вправі з обручем.

Які медалі Україна виборола на ЧС-2025 з художньої гімнастики

Золото у групових вправах із трьома м’ячами та двома обручами стало третім для збірної України на ЧС-2025.

Перед цим Таїсія Онофрійчук стала бронзовою призеркою вправ зі стрічкою. Ця медаль стала першою за 10 років для України на ЧС у вправах зі стрічкою. Востаннє нагороду у цій дисципліні на Мундіалі здобувала Різатдінова у 2015 році.

Також українки вибороли бронзу командної першості. Переможцем змагання стала команда Німеччини, а другу сходинку посіли представниці Болгарії.

