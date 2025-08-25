Вперше за 12 років: українки здобули золото ЧС із художньої гімнастики
Збірна України з художньої гімнастики виграла золоту медаль в групових вправах із трьома м’ячами та двома обручами на чемпіонаті світу, який відбувся у бразильському Ріо-де-Жанейро.
До фіналу змагань українки пройшли з четвертим результатом, набравши 27.650 бала.
Українські гімнастки – чемпіонки світу
Збірна України у цій дисципліні була представлена складом Єлизавети Аззи, Діани Баєвої, Кіри Ширикіної, Олександри Ющак та Валерії Перемети.
За виступ українські гімнастки набрали 28.650 балів, що рівно на один бал вище, ніж у кваліфікації. Це дозволило їм випередити господарок змагань, команду Бразилії на 0.1 бала.
Бронзові нагороди у групових вправах із трьома м’ячами та двома обручами здобули представниці Китаю із результатом 28.350 бала.
Для України це друге золото в історії на чемпіонах світу з художньої гімнастики у групових вправах. Уперше українки перемагали на ЧС у 2002 році у вправах з п’ятьма стрічками.
Також це перша золота медаль для України на чемпіонатах світу з художньої гімнастики за останні 12 років. Востаннє на Мундіалі перемагала Ганна Різатдінова у 2013 році у вправі з обручем.
Які медалі Україна виборола на ЧС-2025 з художньої гімнастики
Золото у групових вправах із трьома м’ячами та двома обручами стало третім для збірної України на ЧС-2025.
Перед цим Таїсія Онофрійчук стала бронзовою призеркою вправ зі стрічкою. Ця медаль стала першою за 10 років для України на ЧС у вправах зі стрічкою. Востаннє нагороду у цій дисципліні на Мундіалі здобувала Різатдінова у 2015 році.
Також українки вибороли бронзу командної першості. Переможцем змагання стала команда Німеччини, а другу сходинку посіли представниці Болгарії.