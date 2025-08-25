Впервые за 12 лет: украинки завоевали золото ЧМ по художественной гимнастике

Сборная Украины по художественной гимнастике выиграла золотую медаль в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя обручами на чемпионате мира, который состоялся в бразильском Рио-де-Жанейро.

В финал соревнований украинки прошли с четвертым результатом, набрав 27,650 балла.

Украинские гимнастки – чемпионки мира

Сборная Украины в этой дисциплине была представлена составом Елизаветы Аззы, Дианы Баевой, Киры Ширикиной, Александры Ющак и Валерии Переметы.

Сейчас смотрят

За выступление украинские гимнастки набрали 28,650 баллов, что ровно на один балл выше, чем в квалификации. Это позволило им опередить хозяек соревнований, команду Бразилии, на 0,1 балла.

Бронзовые награды в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя обручами завоевали представительницы Китая с результатом 28,350 балла.

Для Украины это второе золото в истории на чемпионатах мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях. Впервые украинки побеждали на ЧМ в 2002 году в упражнениях с пятью лентами.

Также это первая золотая медаль для Украины на чемпионатах мира по художественной гимнастике за последние 12 лет. Последний раз на Мундиале побеждала Анна Ризатдинова в 2013 году в упражнении с обручем.

Какие медали Украина завоевала на ЧМ-2025 по художественной гимнастике

Золото в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя обручами стало третьим для сборной Украины на ЧМ-2025.

Перед этим Таисия Онофрийчук стала бронзовым призером в упражнениях с лентой. Эта медаль стала первой за 10 лет для Украины на ЧМ в упражнениях с лентой. Последний раз награду в этой дисциплине на Мундиале завоевывала Ризатдинова в 2015 году.

Также украинки завоевали бронзу командного первенства. Победителем соревнования стала команда Германии, а второе место заняли представительницы Болгарии.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.