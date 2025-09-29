Колишня українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко, яка виступала за Україну на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі, виграла медаль на етапі Гран-прі в китайському Циндао, виступаючи під прапором ОАЕ.

Литвиненко стала срібною призеркою змагань у вазі до 78 кг.

Литвиненко виграла медаль під прапором ОАЕ

Про зміну громадянства Литвиненко стало відомо у вересні, про що спортсменка підтвердила у коментарі журналістам.

За домовленістю між федераціями України та ОАЕ, дзюдоїстка не відбувала карантин після переходу та повернулася до виступів на міжнародному рівні вже за пів року після того, як виступала за Україну.

Гран-прі в Циндао був першим стартом для Литвиненко під прапором ОАЕ. У боротьбі за золото вона змагалася із француженкою Чеумео Одрі, якій поступилася за перевагою після завершення основних чотирьох хвилин. У підсумку їй дісталася срібна медаль змагань.

21-річна Єлизавета Литвиненко — не єдина українська дзюдоїстка, яка цього року змінила громадянство.

Раніше це зробили юніори Іларія та Ігор Цуркани, які представлятимуть команду Словенії, а також 20-річний Олексій Болдирєв, який виступатиме за Польщу.

Джерело : Суспільне

