Чоловіча збірна України з гандболу стартувала з розгромної поразки від Норвегії на чемпіонаті Європи-2026 у Данії, Норвегії та Швеції.

Матч Норвегія – Україна, який відбувся в Осло, завершився перемогою скандинавів із рахунком 39:22.

Україна програла Норвегії на Євро-2026 з гандболу

Після першої половини українська команда поступалася з різницею у вісім м’ячів – 11:19, а після перерви скандинави ще більше наростили перевагу, довівши її до +17 і повністю диктуючи темп гри.

Зараз дивляться

Поразка у 17 голів стала найбільшою в історії чоловічої збірної України з гандболу в офіційних матчах.

У паралельному матчі групи Франція розгромила Чехію 42:28. Наступний матч синьо-жовті проведуть проти французів 17 січня. А заключний матч групового етапу, в якому українці зіграють з чехами, запланований на 19 січня.

Збірна Норвегії з гандболу є однією з головних фаворитів турніру. Норвежці вигравали бронзові медалі Євро-2020 та є дворазовими срібними призерами чемпіонатів світу.

Збірна Україна вийшла на Євро з гандболу вперше з 2022 року, як одна із чотирьох найкращих третіх команд відбору. На попередній турнір у 2024-му синьо-жовті не кваліфікувалися.

Чемпіонат Європи 2026 року приймають три країни – Данія, Швеція та Норвегія. Турнір триватиме до 1 лютого.