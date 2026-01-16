Українець Кирило Марсак із особистим рекордом пройшов до довільної програми чемпіонату Європи-2026 із фігурного катання, який триває у британському Шеффілді.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Коротка програма Марсака на Євро-2026

Загалом у короткій програмі взяли участь 29 фігуристів. Щоби пробитися до довільної програми чемпіонату Європи потрібно було потрапити до 24-х найкращих фігуристів.

За свій виступ Кирило Марсак отримав оцінку 76.92 бали, посівши 11-те місце за підсумками короткої програми.

Для Марсака це найкращий результат кар’єри в короткій програмі. Досі він отримував 75.35 балів на турнірі Lombardia Trophy 2025 року.

Коротка програма Марсака присвячена його батьку-військовому, який нині служить у лавах Збройних сил України.

Серед учасників змагань були, зокрема, були чинний чемпіон Європи, швейцарець Лукас Брітшгі та срібний призер минулорічного Євро, італієць Ніколай Мемола.

Найкращий результат у короткій програмі показав грузин Ніка Егадзе (91.28 бал), друге та третє місце посіли естонці: Олександр Селевко (88.71) та Михайло Селевко (88.28).

Довільна програма чоловічого одиночного катання на Євро-2026 відбудеться в суботу, 17 січня. Старт змагань о 17:00.