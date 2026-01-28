Чехія – Україна: де дивитися матч Євро-2026 з футзалу
Матч Чехія – Україна у третьому турі групового етапу Євро-2026 з футзалу відбудеться 28 січня на Xiaomi Arena у Ризі (Латвія).
Початок матчу – о 20:30 за київським часом.
Матч Чехія – Україна, де дивитися в Україні та хто покаже третю гру збірної України на Євро-2026 з футзалу, розповідають Факти ICTV.
Чехія – Україна: де дивитися
Уболівальники зможуть подивитися матч Чехія – Україна у прямому ефірі на медіасервісі Megogo.
Для перегляду футзальний матч буде доступний на безкоштовному каналі MEGOGO Спорт, який веде мовлення в ефірі Т2 та в кабельних мережах.
Також гру можна буде подивитися на ОТТ-платформі медіасервісу за такими передплатами: Спорт та в усіх MEGOPACK.
Хто прокоментує зустріч у Ризі між чехами та українцями стане відомо згодом.
Збірна України кваліфікувалася на чемпіонат Європи, вигравши свою групу. Синьо-жовті здобули шість із шести перемог над Румунією, Кіпром та Німеччиною.
Збірна Чехії у кваліфікації здобула шість перемог та один раз зіграла внічию з Сербією.
Першу зустріч на Євро-2026 підопічні Олександра Косенка несподівано програли дебютанту Вірменії. У другому турі збірна України здобула перемогу над командою Литви.