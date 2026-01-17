Президент Володимир Зеленський підписав нове рішення щодо санкцій, яке стосується тих, хто виправдовує російську агресію та тих, кого РФ використовує з метою пропаганди.

Зеленський підписав нове рішення щодо санкцій

Як повідомив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні нове рішення щодо санкцій стосується насамперед тих, підтримує російську агресію і використовується у пропагандистських цілях Кремля.

– Погодив і наступні санкційні кроки – рішення незабаром. Тиск на Росію повинен зберігатись, і продовжимо працювати на синхронізацію санкцій, і не тільки рішень партнерів у нашій юрисдикції, але українських санкційних рішень у списках партнерів, – написав він у Telegram.

Зеленський наголосив, що вже зараз у персональних санкціях партнерів, також у списках проти юридичних осіб суттєва частина – це пропозиції України.

Зараз дивляться

В Офісі президента зазначають, що президент ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти трьох фізичних і двох юридичних осіб.

Серед них – російський боксер та боєць Яків Букін, який публічно підтримує агресію РФ проти України та схвалює дії окупантів. У санкційному указі також паралімпійський комітет Росії та його президент Павло Рожков, а також Федерація комп’ютерного спорту Росії та її президент Дмитро Сміт.

Зазначається, що вони використовують спортивні майданчики для поширення антиукраїнських наративів і російської пропаганди, намагаючись у такий спосіб виправдати збройну агресію РФ проти України.

У свою чергу в Офісі президента зауважили, що завдяки запровадженню цих санкцій наша країна нагадує світові перед початком зимових Олімпійських ігор 2026 року, що спорт не поза політикою.

– Адже підсанкційні особи відкрито підтримують агресію, воєнні злочини та окупацію й таким чином руйнують принципи та цінності олімпійського руху, – додають в ОП.

Як написав в Instagram міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, російський боєць Яків Букін, який у цьому санкційному списку, публічно підтримував “СВО” та героїзував вбивць українських дітей.

Він наголосив, що російський паралімпійський комітет намагався залучати до паралімпізму поранених загарбників, а федерація компʼютерного спорту Росії відкривала “відділення” на тимчасово окупованих територіях України.

– Перед зимовими Олімпійськими іграми 2026 року це сигнал для світу. Ніхто не сховає злочини під спортивною формою, з якої визирають погони російських військових. Олімпійські цінності несумісні з підтримкою війни. Ми продовжуємо працювати над синхронізацією санкцій з партнерами. І наполягатимемо на рішучих діях міжнародних спортивних інституцій, – додав він.

Указ №60/2026 про рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” оприлюднено на сайті Офісу президента.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.