Суспільне Спорт не транслюватиме церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор через участь представників Росії та Білорусі під своїми прапорами.

Рішення було ухвалено на тлі оголошення бойкоту церемонії відкриття національною паразбірною України.

Суспільне не транслюватиме відкриття Паралімпіади-2026

– Вважаємо неприпустимим запрошення на Паралімпійські ігри представників держави-агресора та її сателіта, що веде повномасштабну війну в Європі, руйнує українські міста, вбиває українців, серед яких сотні спортсменів, – йдеться у заяві Суспільного.

Мовник зазначив, що МОК дискваліфікував скелетоніста Владислава Гераскевича, який планував вийти у шоломі пам’яті на старт першого заїзду на Олімпійських іграх-2026, а МПК запросив російських та білоруських спортсменів виступити на Іграх-2026 під своїми прапорами.

Це, як наголошується в заяві, “системна політика легітимізації присутності Росії та Білорусі на світовій арені”, що для українського суспільства є неприйнятним.

Водночас трансляція змагань самих Паралімпійських ігор-2026 за участі представників збірної України здійснюватиметься у повному обсязі.

Змагання відбудуться з 6 до 15 березня у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо, на них розіграють 79 комплектів нагород.

Джерело : Суспільне

