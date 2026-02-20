Паралімпійська команда України не братиме участі у церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор через рішення допустити росіян та білорусів під своїми прапорами та надання їм двосторонніх слотів

Про це йдеться в заяві Національного паралімпійського комітету України.

Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026

– Навіть після ганебного рішення Генеральної Асамблеї МПК 2025 року щодо відновлення їхнього повноправного членства в міжнародному паралімпійському русі Росія та Білорусь не мали права брати участь у зимовій Паралімпіаді в Мілані-Кортіні як такі, що не мають жодної легальної ліцензії для своїх спортивних суб’єктів, — зазначили в комітеті.

У заяві паралімпійців зазначається, що росіянам надали “максимальну кількість слотів для участі” й можливість демонструвати свої політичні атрибути, як-от прапор та гімн.

– Багато країн світу зверталися за отриманням додаткових слотів на участь своїх молодих спортсменів і для початку розвитку зимових паралімпійських видів спорту у своїх країнах, але всупереч регламенту розподілу цих слотів МПК ухвалив рішення надати найбільшу кількість слотів саме Росії, — йдеться у заяві.

Також у комітеті додали, що констатують цей факт як продовження системної політики лояльності з боку МПК щодо країни, яка сьогодні стала військовою загрозою практично для всіх країн Європи.

Так, українська паралімпійська команда й Національний паралімпійський комітет України бойкотуватимуть церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор і вимагають не використовувати там український прапор.

Проте українська команда не відмовляється від участі в змаганнях.

Зимові Паралімпійські ігри 2026 року відбудуться з 6 до 15 березня у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо, на них розіграють 79 комплектів нагород.

Нагадаємо, МПК дозволив шістьом російським та чотирьом білоруським атлетам змагатися під своїм прапором на Паралімпійських іграх 2026 року в Мілані-Кортіні.

