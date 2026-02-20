Представники Естонського паралімпійського комітету (ЕПК) разом із Міністерством культури ухвалили рішення бойкотувати офіційні церемонії зимових Паралімпійських ігор у Мілані та Кортіні. Такий крок став засудженням допуску параатлетів з країн-агресорів Росії та Білорусі до змагань під їхніми національними прапорами й символами.

Естонія приєдналася до політичного бойокту Паралімпіади

Офіційні делегати ЕПК вирішили не брати участі у церемоніях відкриття та закриття Паралімпійських ігор, а також проігнорувати офіційні прийоми Міжнародного паралімпійського комітету.

Такий крок є проявом солідарності з Україною та відповіддю на рішення керівних спортивних органів надати Росії й Білорусі десять квот для участі у трьох дисциплінах – сноуборді, гірськолижному спорті та лижних гонках. Шість із цих місць отримала Росія, ще чотири – Білорусь.

ЕПК висловив підтримку рішенню України відмовитися від участі в офіційних церемоніях Ігор та наголосив на необхідності спільної й послідовної позиції європейських держав.

В Естонії підкреслюють, що спорт не може і не повинен використовуватися як засіб виправдання чи легітимізації агресії.

Міністерство культури Естонії приєдналося до позиції ЕПК та засудило допуск спортсменів із країн-агресорів до Паралімпійських ігор під їхньою символікою. Радник спортивного відділу міністерства Норман Пидер, який вирушить на Ігри до Мілана й Кортіни, також відмовиться від участі в церемонії відкриття, натомість зосередиться на підтримці естонських атлетів безпосередньо на змаганнях.

Зимові Паралімпійські ігри 2026 року відбудуться з 6 до 15 березня у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо, на них розіграють 79 комплектів нагород.

Нагадаємо, МПК дозволив шістьом російським та чотирьом білоруським атлетам змагатися під своїм прапором на Паралімпійських іграх 2026 року в Мілані-Кортіні.

