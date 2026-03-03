Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Аліса Лю не стримала емоцій від зустрічі з зіркою фільмів про Гаррі Поттера Деніелем Редкліффом.

Спортсменка та акторка зустрілися за лаштунками ранкового шоу Today на телеканалі NBC.

Аліса Лю зустрілася з Даніелем Редкліффом

Аліса Лю не змогла повірити своїм очам, коли побачила, як до неї наближається Редкліфф. Фігуристка сказала: Що за… Після цього вони обнялися і на відео було важко визначити, хто з них більше радів зустрічі.

Зараз дивляться

Актор радо дав їй п’ять, а потім вони зробили кілька селфі на його телефон.

– О Боже мій, — вигукнула Лю в якийсь момент.

View this post on Instagram A post shared by TODAY (@todayshow)

Фігуристка також запропонувала Радкліффу надіти її золоту медаль для фото. Проте він все ж вирішив не одягати її на шию.

– Це як вкрадена слава, — пожартував він, коли Лю продовжувала переконувати його надіти медаль.

Зрештою Радкліфф тримав медаль у руках, коли позував із Лю позували для ще одного знімка

– Те, що ти була собою, було найрадіснішим, що я бачив, – маючи на увазі її виступ, який приніс їй золоту медаль на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані.

У коментарях акаунт U.S. Figure Skating прокоментував: Золотий ловець снітча зустрівся із золотим медалістом.

View this post on Instagram A post shared by TODAY (@todayshow)

Аліса Лю, яка вирішила завершити кар’єру у фігурному катанні в 2022 році, повернулася у 2024 році та виграла через два роки дві золоті медалі Олімпіади-2026.

Вона здобула золоту медаль в одиночному катанні після довільної програми під музику MacArthur Park Донни Саммер, після того як виграла золото в командних змаганнях.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.