Фігуристка Аліса Лю не стримала емоцій під час зустрічі з зіркою Гаррі Поттера
- Аліса Лю розгубилася, побачивши Деніела Редкліффа за лаштунками шоу Today.
- Фігуристка запропонувала актору приміряти її золоту медаль, але він відмовився.
- Лю здобула два золота зимової Олімпіади-2026 у командних та одиночних змаганнях.
Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Аліса Лю не стримала емоцій від зустрічі з зіркою фільмів про Гаррі Поттера Деніелем Редкліффом.
Спортсменка та акторка зустрілися за лаштунками ранкового шоу Today на телеканалі NBC.
Аліса Лю зустрілася з Даніелем Редкліффом
Аліса Лю не змогла повірити своїм очам, коли побачила, як до неї наближається Редкліфф. Фігуристка сказала: Що за… Після цього вони обнялися і на відео було важко визначити, хто з них більше радів зустрічі.
Актор радо дав їй п’ять, а потім вони зробили кілька селфі на його телефон.
– О Боже мій, — вигукнула Лю в якийсь момент.
Фігуристка також запропонувала Радкліффу надіти її золоту медаль для фото. Проте він все ж вирішив не одягати її на шию.
– Це як вкрадена слава, — пожартував він, коли Лю продовжувала переконувати його надіти медаль.
Зрештою Радкліфф тримав медаль у руках, коли позував із Лю позували для ще одного знімка
– Те, що ти була собою, було найрадіснішим, що я бачив, – маючи на увазі її виступ, який приніс їй золоту медаль на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані.
У коментарях акаунт U.S. Figure Skating прокоментував: Золотий ловець снітча зустрівся із золотим медалістом.
Аліса Лю, яка вирішила завершити кар’єру у фігурному катанні в 2022 році, повернулася у 2024 році та виграла через два роки дві золоті медалі Олімпіади-2026.
Вона здобула золоту медаль в одиночному катанні після довільної програми під музику MacArthur Park Донни Саммер, після того як виграла золото в командних змаганнях.