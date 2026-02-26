Українську фрістайлістку Ангеліну Брикіну змусили стерти зі своїх лиж напис Слава ЗСУ, який вона показала після виконання стрибка в жіночих одиночних змаганнях на зимових Олімпійських іграх-2026.

Про це 21-річна спортсменка розповіла в інтерв’ю YouTube-каналу Гливинський Pro Sport.

Брикіну розкритикували за напис Слава ЗСУ

Ангеліна розповіла, що вона піддалася хейту у соціальних мережах за напис Слава ЗСУ.

За словами спортсменки, подібна реакція на її патріотичний перформанс трапилася вперше, хоча вона на кожному старті раніше його показувала, починаючи з 2024 року.

– Мені прикро. Я з 2024 року на кожному старті підіймаю лижі і завжди показую цей напис. Це є в кожному ефірі. І за два роки ніхто не сказав стерти його. Мені дуже боляче, тому що не просто так написала. Я не хочу популярності, просто в мене є своя історія і в серці теж болить.

Коли я показала напис Слава ЗСУ в ефірі, то полився сильний хейт, що я хочу грошей і так далі. Не звертала на це увагу, а потім Енверу Назімовичу (тренеру, – Ред.) сказали, щоб я його стерла, – сказала Брикіна.

Брикіній довелося виконати вимогу МОК, щоб уникнути конфлікту та загрози дискваліфікації та командні змагання.

Під особистою історією Ангеліна мала на увазі свого батька. Павло Брикін боронив Україну з 2015 року та був гранатометником у 58 окремій мотопіхотній бригаді.

Батько Брикіної загинув у серпні 2022 року в бою з ворожою диверсійно-розвідувальною групою біля села Благодатне Миколаївської області. У нього залишилися п’ятеро дітей і дружина.

Нагадаємо, що Ангеліна показала напис Слава ЗСУ на лижах під час кваліфікації в жіночій лижній акробатиці на Олімпіаді-2026.

