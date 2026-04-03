Вбитий у Львові 52-річний працівник ТЦК та СП Олег Авдєєв був учасником двох Олімпійських ігор.

Про це повідомила Федерація санного спорту України.

Вбивство військового ТЦК у Львові: що відомо про Авдєєва

– Федерація санного спорту України з глибоким сумом повідомляє про трагічну загибель відомого львівського санкаря, учасника двох зимових Олімпіад Олега Авдєєва, – йдеться у повідомленні.

Олега Авдєєва було смертельно поранено унаслідок нападу, коли він був у спільному патрулі з поліцією.

Свого часу Олег Авдєєв брав участь у двох зимових Олімпійських іграх – у Нагано 1998 року та у Солт-Лейк-Сіті 2002 року.

Він змагався у чоловічому двомісному екіпажі разом зі ще одним львів’янином Данилом Панченком. На обох Олімпіадах вони фінішували 11-ми.

Олег Авдєєв народився 7 квітня 1973 року у Львові. Навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка та закінчив факультет міжнародних відносин.

Із листопада 2025 року він був офіцером мобілізаційного відділення Галицько-Франківського ОРТЦК та СП. А з січня входив до групи розгляду та супроводження адмінправопорушень цього ж ТЦК.

Вбивство Авдєєва сталося в обідню пору у Львові 2 квітня. Під час мобілізаційних заходів було зупинено автомобіль для перевірки. У салоні перебували двоє працівників митниці – брати Труші.

Молодший відразу кинувся тікати. Один із братів Андрій Труш, намагаючись затримати працівників ТЦК, вийняв ніж і вдарив ним Авдєєва у шию. Чоловік помер від втрати крові. Пізніше Труша затримали.

