United World Wrestling (Об’єднаний світ боротьби) повністю відновив права Росії та Білорусі, дозволивши представникам обох країн брати участь у міжнародних турнірах без жодних обмежень у всіх вікових категоріях.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Російських спортсменів відсторонили від змагань у березні 2022 року. Відсторонення тривало до квітня 2023 року, після чого вони виступали у нейтральному статусі.

У вересні 2024-го UWW пом’якшив умови допуску, а в січні 2026 року дозволив участь борцям з Росії та Білорусі у категорії U-23 під національними прапорами після рекомендацій МОК.

Нині UWW повністю відновила статус спортсменів Росії та Білорусі: їм дозволено виступати під національними прапорами й гімнами, а також знято обмеження на участь команд у міжнародних турнірах.

– Згідно з оновленими правилами участі, борці з білорусі та Росії змагатимуться під своїми національними прапорами на всіх рівнях вікових груп, включаючи старшу. На формі спортсменів та персоналу тепер можуть бути ініціали країн RUS та BLR, а національні гімни обох країн звучатимуть під час церемоній нагородження на змаганнях UWW, якщо їхні борці виграють золоті медалі або команда виграє чемпіонат, – йдеться у заяві.

Крім боротьби, російських і білоруських спортсменів також допустили до виступів під національними прапорами в усіх вікових категоріях у самбо, дзюдо та тхеквондо.

У травні МОК закликав повністю скасувати спортивні обмеження для Білорусі. Після цього федерації волейболу, сучасного п’ятиборства (UIPM) та World Boxing дозволили білоруським спортсменам виступати під своїм прапором на міжнародних змаганнях.

