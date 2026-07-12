Не має до нас жодного стосунку: Федерації біатлону відреагували на переїзд Журавок до РФ
- Федерація біатлону України відреагувала на ситуацію з колишньою спортсменкою збірної Юлією Журавок, яка після завершення кар’єри переїхала до Росії та працює там тренеркою.
- Відомо, що вона виклала провокаційний пост про роботу в РФ, але згодом його видалила.
- У ФБУ заявили, що Журавок припинила виступи за національну збірну у 2022 році й відтоді не має жодного стосунку до організації.
Федерація біатлону України відреагувала на ситуацію навколо колишньої спортсменки збірної Юлії Журавок, яка після завершення кар’єри переїхала до Росії та почала працювати там тренеркою.
ФБУ відреагувала на роботу біатлоністки Журавок у РФ
На початку липня стало відомо, що Журавок тренує спортсменів у російському клубі, заснованому військовослужбовцем РФ Євгєнієм Лисаком. Біатлоністка заявила, що свідомо обрала роботу в Росії та не шкодує про своє рішення, однак згодом видалила допис.
У Федерації біатлону України наголосили, що Журавок припинила виступи за національну збірну у 2022 році й відтоді не має жодного стосунку до організації. Її повернення до складу збірної було неможливим через наявність російського громадянства.
– Наголошуємо, що Юлія Журавок із 2022 року припинила виступи у збірній України і з цього моменту Федерація біатлону України не має до неї жодного стосунку. Поновлення виступів за національну збірну України було неможливим через наявність у Юлії Журавок російського громадянства, – йдеться у дописі Федерації біатлону України у Telegram.
У федерації зазначили, що подальша професійна діяльність спортсменки є її особистим вибором, до якого організація не причетна.
Також у ФБУ прокоментували вподобання, які українські біатлоністи та тренери залишили під дописом Журавок. Зокрема, його лайкнули Валентина Семеренко та Валерія Дмитренко.
Зі спортсменами й тренерами провели особисті розмови. Дехто пояснив, що поставив уподобання випадково під час перегляду стрічки. У федерації наголосили, що в умовах повномасштабної війни такі дії справедливо викликають негативну реакцію вболівальників.
ФБУ також запевнила, що й надалі виступатиме проти повернення російських біатлоністів до міжнародних змагань.
Нагадаємо, що раніше колишня українська біатлоністка Юлія Журавок, яка завершила кар’єру у 2022 році, переїхала до Росії та працює там тренеркою з біатлону в клубі, що пов’язаний з армією.