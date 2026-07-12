Федерація біатлону України відреагувала на ситуацію навколо колишньої спортсменки збірної Юлії Журавок, яка після завершення кар’єри переїхала до Росії та почала працювати там тренеркою.

ФБУ відреагувала на роботу біатлоністки Журавок у РФ

На початку липня стало відомо, що Журавок тренує спортсменів у російському клубі, заснованому військовослужбовцем РФ Євгєнієм Лисаком. Біатлоністка заявила, що свідомо обрала роботу в Росії та не шкодує про своє рішення, однак згодом видалила допис.

У Федерації біатлону України наголосили, що Журавок припинила виступи за національну збірну у 2022 році й відтоді не має жодного стосунку до організації. Її повернення до складу збірної було неможливим через наявність російського громадянства.

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– Наголошуємо, що Юлія Журавок із 2022 року припинила виступи у збірній України і з цього моменту Федерація біатлону України не має до неї жодного стосунку. Поновлення виступів за національну збірну України було неможливим через наявність у Юлії Журавок російського громадянства, – йдеться у дописі Федерації біатлону України у Telegram.

У федерації зазначили, що подальша професійна діяльність спортсменки є її особистим вибором, до якого організація не причетна.

Також у ФБУ прокоментували вподобання, які українські біатлоністи та тренери залишили під дописом Журавок. Зокрема, його лайкнули Валентина Семеренко та Валерія Дмитренко.

Зі спортсменами й тренерами провели особисті розмови. Дехто пояснив, що поставив уподобання випадково під час перегляду стрічки. У федерації наголосили, що в умовах повномасштабної війни такі дії справедливо викликають негативну реакцію вболівальників.

ФБУ також запевнила, що й надалі виступатиме проти повернення російських біатлоністів до міжнародних змагань.

Нагадаємо, що раніше колишня українська біатлоністка Юлія Журавок, яка завершила кар’єру у 2022 році, переїхала до Росії та працює там тренеркою з біатлону в клубі, що пов’язаний з армією.

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