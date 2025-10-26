Новозеландський боксер Джозеф Паркер, який був обов’язковим претендентом на бій з абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком, програв британському боксеру Фабіо Вордлі.

Бій Паркер – Вордлі відбувся на арені O2 Arena у Лондоні.

Паркер програв Вордлі

Бій Паркер – Вордлі був головною подією боксерського вечора. Британець розпочав добре бій, але згодом ініціативу перехопив Паркер.

В десятому раунді стався переломний момент, коли Вордлі притиснув до канатів Паркера – новозеландця врятував гонг.

У наступному раунді британець продовжив побиття свого опонента, тож рефері довелося достроково зупинити бій.

The @OnlyFans Moment of the Night is Fabio Wardley’s round 11 stoppage of Joseph Parker ????#ParkerWardley pic.twitter.com/lTfcPdVMQf — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 25, 2025

Для Фабіо Вордлі це двадцята перемога, також в активі британця одна нічия. На кону поєдинку стояли два титули тимчасового чемпіона світу від WBO та WBA. Основними поясами цих організацій володіє українець Олександр Усик.

Вордлі звернувся до Усика

Після поєдинку 30-річний Вордлі зухвало звернувся до Усика, заявивши: Я йду, крихітко, я йду.

Так він сказав журналістці, після того, як спустився з рингу, відповідаючи на запитання щодо бою з українцем, повідомив Daily Mail.

На початку вересня стало відомо, що Олександр Усик отримав 90 днів для відновлення перед організацією свого наступного поєдинку.

Нагадаємо, 19 липня на Вемблі Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге об’єднав пояси у надважкій вазі.

