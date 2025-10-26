Новозеландский боксер Джозеф Паркер, который был обязательным претендентом на бой с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком, проиграл британскому боксеру Фабио Уордли.

Бой Паркер – Уордли состоялся на арене O2 Arena в Лондоне.

Паркер проиграл Уордли

Бой Паркер – Уордли был главным событием боксерского вечера. Британец начал бой хорошо, но впоследствии инициативу перехватил Паркер.

В десятом раунде произошел переломный момент, когда Уордли прижал к канатам Паркера – новозеландца спас гонг.

В следующем раунде британец продолжил избиение своего оппонента, поэтому рефери пришлось досрочно остановить бой.

Для Фабио Уордли это двадцатая победа, также в активе британца одна ничья. На кону поединка стояли два титула временного чемпиона мира от WBO и WBA. Основными поясами этих организаций владеет украинец Александр Усик.

Уордли обратился к Усику

После поединка 30-летний Уордли вызывающе обратился к Усику, заявив: Я иду, крошка, я иду.

Так он сказал журналистке, после того как спустился с ринга, отвечая на вопрос о бое с украинцем, сообщил Daily Mail.

В начале сентября стало известно, что Александр Усик получил 90 дней для восстановления перед организацией своего следующего поединка.

Напомним, 19 июля на Уэмбли Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз объединил пояса в супертяжелом весе.

