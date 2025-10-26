Я иду, крошка: Уордли дерзко обратился к Усику после победы над Паркером
Новозеландский боксер Джозеф Паркер, который был обязательным претендентом на бой с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком, проиграл британскому боксеру Фабио Уордли.
Бой Паркер – Уордли состоялся на арене O2 Arena в Лондоне.
Паркер проиграл Уордли
Бой Паркер – Уордли был главным событием боксерского вечера. Британец начал бой хорошо, но впоследствии инициативу перехватил Паркер.
В десятом раунде произошел переломный момент, когда Уордли прижал к канатам Паркера – новозеландца спас гонг.
В следующем раунде британец продолжил избиение своего оппонента, поэтому рефери пришлось досрочно остановить бой.
The @OnlyFans Moment of the Night is Fabio Wardley’s round 11 stoppage of Joseph Parker ????#ParkerWardley pic.twitter.com/lTfcPdVMQf
— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 25, 2025
Для Фабио Уордли это двадцатая победа, также в активе британца одна ничья. На кону поединка стояли два титула временного чемпиона мира от WBO и WBA. Основными поясами этих организаций владеет украинец Александр Усик.
Уордли обратился к Усику
После поединка 30-летний Уордли вызывающе обратился к Усику, заявив: Я иду, крошка, я иду.
Так он сказал журналистке, после того как спустился с ринга, отвечая на вопрос о бое с украинцем, сообщил Daily Mail.
@dailymailsport Fabio Wardley IMMEDIATE reaction after his win against Joseph Parker at the 02 Arena. ???? #boxing #boxing #usyk #wardley ♬ original sound — Daily Mail Sport
В начале сентября стало известно, что Александр Усик получил 90 дней для восстановления перед организацией своего следующего поединка.
Напомним, 19 июля на Уэмбли Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз объединил пояса в супертяжелом весе.