Коли може відбутися бій Усик – Вайлдер: менеджер українця розкрив деталі
- Команда Усика веде переговори щодо контракту на кілька боїв і розглядає США як місце проведення наступного поєдинку.
- Менеджер заявив, що Усик має щонайменше два роки кар’єри й не планує завершувати виступи.
Егіс Клімас, менеджер чемпіона світу з боксу Олександра Усика, назвав приблизні дати наступного поєдинку українського боксера.
Про це він розповів в коментарі виданню The National.
Коли наступний бій Усика
Усик припинив співпрацю з Riyadh Season та веде переговори з промоутером у Сполучених Штатах щодо нового контракту на кілька боїв. Олександр раніше заявляв, що хоче битися з Деонтеєм Вайлдером.
Егіс Клімас заявив, що наступний поєдинок українця може відбутися навесні у США. За його словами, Усик має ще “щонайменше два роки”. Менеджер переконаний, що Олександру “ще не час кидати рукавички на цвях”.
– Цілком ймовірно, (ми побачимо бій Усик – Вайлдер, – Ред.). Зараз ми працюємо над цим і над угодою на кілька боїв для Олександра. Щойно ми це підтвердимо, одразу почнемо. І деякі переговори з командою Вайлдера вже тривають. Ми розглядаємо Лас-Вегас або Лос-Анджелес і дати наприкінці квітня – початку травня, – сказав Клімас.
Нагадаємо, 19 липня на Вемблі Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге об’єднав пояси у надважкій вазі.
У листопаді Всесвітня боксерська організація (WBO) повідомила, що Усик відмовився від чемпіонського поясу. Це означає, що Усик перестав бути абсолютним чемпіоном світу у гевівейті.