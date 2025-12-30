Егіс Клімас, менеджер чемпіона світу з боксу Олександра Усика, назвав приблизні дати наступного поєдинку українського боксера.

Про це він розповів в коментарі виданню The National.

Коли наступний бій Усика

Усик припинив співпрацю з Riyadh Season та веде переговори з промоутером у Сполучених Штатах щодо нового контракту на кілька боїв. Олександр раніше заявляв, що хоче битися з Деонтеєм Вайлдером.

Егіс Клімас заявив, що наступний поєдинок українця може відбутися навесні у США. За його словами, Усик має ще “щонайменше два роки”. Менеджер переконаний, що Олександру “ще не час кидати рукавички на цвях”.

– Цілком ймовірно, (ми побачимо бій Усик – Вайлдер, – Ред.). Зараз ми працюємо над цим і над угодою на кілька боїв для Олександра. Щойно ми це підтвердимо, одразу почнемо. І деякі переговори з командою Вайлдера вже тривають. Ми розглядаємо Лас-Вегас або Лос-Анджелес і дати наприкінці квітня – початку травня, – сказав Клімас.

Нагадаємо, 19 липня на Вемблі Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге об’єднав пояси у надважкій вазі.

У листопаді Всесвітня боксерська організація (WBO) повідомила, що Усик відмовився від чемпіонського поясу. Це означає, що Усик перестав бути абсолютним чемпіоном світу у гевівейті.

