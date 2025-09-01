Іспанська Жирона оголосила, що досягла домовленості з київським Динамо про перехід українського форварда Владислава Ваната.

Про це йдеться на офіційному сайті клубу іспанської Ла Ліги.

Ванат – гравець Жирони

Із 23-річним українським форвардом Владиславом Ванатом Жирона підписала контракт на п’ять сезонів.

Сума угоди не розголошується, але за даними іспанської преси, трансфер обійшовся каталонському клубу у €17 млн. У Жироні Ванат виступатиме під 19-м номером.

Un més a la col·lecció pic.twitter.com/FAWWcGAy5C — Girona FC (@GironaFC) September 1, 2025

Українець приєднався до Жирони після чотирьох сезонів у київському Динамо. У складі біло-синіх він провів 118 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 50 голами.

У складі Жирони Владислав Ванат – третій українець. Із січня 2023 року за команду виступає інший ексгравець Динамо Віктор Циганков, а на позиції голкіпера – Владислав Крапивцов.

Після трьох стартових турів у Ла Лізі сезону-2025/26 Жирона посідає останню сходинку в таблиці. Клуб зазнав поразки у всіх трьох матчах. Наступна гра відбудеться проти Сельти Віго 14 вересня.

