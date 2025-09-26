ФІФА показала талісманів ЧС-2026: лось, ягуар і білоголовий орел
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) презентувала талісмани майбутнього чемпіонату світу 2026 року, який приймуть США, Канада та Мексика.
Про це повідомила ФІФА на своєму офіційному сайті.
ФІФА представила талісмани ЧС-2026
Країни господарі майбутнього ЧС-2026 представлять лось Мейпл – Канаду, ягуар Заю – Мексику та білоголовий орел Клатч – Сполучені Штати.
Організатори повідомили, що кожен із маскотів символізує одну з країн-господарів.
Allow us to officially introduce ourselves. #WeAre26 | #FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 25, 2025
Талісмани були ретельно розроблені, щоб відобразити яскраву культуру, спадщину та дух своїх країн, об’єднуючись, щоб символізувати єдність, різноманітність і спільну пристрасть до прекрасної гри.
– Три талісмани відіграють ключову роль у створенні неймовірної, веселої атмосфери цього турніру, який змінить правила гри. Вони підкорять серця вболівальників і стануть приводом для святкувань у Північній Америці та в усьому світі, – сказав президент ФІФА Джанні Інфантіно.
Він зазначив, що вже уявляє, як вони з’являться на дитячих футболках, вітатимуть футбольних легенд і вперше для цього турніру будуть представлені у відеоіграх, якими користуються мільйони людей по всьому світу.
Талісмани ЧС-2026 стануть першими маскотами змагань ФІФА, якими можна буде грати в новій грі FIFA Heroes, що вийде наступного року за ліцензією FIFA. Вона буде доступна на Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation і Xbox.
Чемпіонат світу з футболу 2026 року відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року. У ньому вперше візьмуть участь 48 команд.
Збірна України стартувала у відборі на ЧС-2026 у вересні та після двох матчів проти Франції та Азербайджану набрала лише одне очко після сенсаційної нічиєї у Баку.