Міжнародна федерація футболу (ФІФА) презентувала талісмани майбутнього чемпіонату світу 2026 року, який приймуть США, Канада та Мексика.

Про це повідомила ФІФА на своєму офіційному сайті.

Країни господарі майбутнього ЧС-2026 представлять лось Мейпл – Канаду, ягуар Заю – Мексику та білоголовий орел Клатч – Сполучені Штати.

Організатори повідомили, що кожен із маскотів символізує одну з країн-господарів.

Allow us to officially introduce ourselves. #WeAre26 | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 25, 2025

Талісмани були ретельно розроблені, щоб відобразити яскраву культуру, спадщину та дух своїх країн, об’єднуючись, щоб символізувати єдність, різноманітність і спільну пристрасть до прекрасної гри.

– Три талісмани відіграють ключову роль у створенні неймовірної, веселої атмосфери цього турніру, який змінить правила гри. Вони підкорять серця вболівальників і стануть приводом для святкувань у Північній Америці та в усьому світі, – сказав президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Він зазначив, що вже уявляє, як вони з’являться на дитячих футболках, вітатимуть футбольних легенд і вперше для цього турніру будуть представлені у відеоіграх, якими користуються мільйони людей по всьому світу.

Талісмани ЧС-2026 стануть першими маскотами змагань ФІФА, якими можна буде грати в новій грі FIFA Heroes, що вийде наступного року за ліцензією FIFA. Вона буде доступна на Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation і Xbox.

Чемпіонат світу з футболу 2026 року відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року. У ньому вперше візьмуть участь 48 команд.

Збірна України стартувала у відборі на ЧС-2026 у вересні та після двох матчів проти Франції та Азербайджану набрала лише одне очко після сенсаційної нічиєї у Баку.

