Матч Динамо – Крістал Пелес у першому турі основного етапу Ліги конференцій сезону-2025/26 запланований на 2 жовтня. Гра відбудеться на Арені Люблін в однойменному польському місті.

Початок матчу – о 19:45 за київським часом.

Матч Динамо – Крістал Пелес, де дивитися в Україні та хто покаже другу гру біло-синіх із орлами у Лізі конференцій, розповідають Факти ICTV.

Динамо – Крістал Пелес: де дивитися

У прямому ефірі матч Динамо Київ – Крістал Пелес вболівальники зможуть подивитися на медіасервісі Megogo.

Гра буде доступна на ОТТ-платформі за передплатами Спорт, Максимальна та MEGOPACK N+S.

Матч Динамо Київ – Крістал Пелес прокоментують Віталій Кравченко та Сергій Лук’яненко.

На грі працюватиме бельгійська бригада арбітрів на чолі з 31-річним Лотаром Дхондтом.

Йому асистуватимуть Роман Девільє та Ніко Клаес. Резервним арбітром призначено Веслі Де Кремера.

За систему VAR відповідатиме Ян Ботерберг, якому допомагатиме Натан Вербумен.

На стадії основного етапу Ліги конференцій Динамо проведе шість матчів – три на виїзді та три вдома. Крім англійського Крістал Пелес суперниками біло-синіх стануть: турецький Самсунспор, боснійський ФК Зріньські, кіпрська Омонія, італійська Фіорентина та вірменський клуб Ноа.

