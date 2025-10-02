Динамо Київ та Крістал Пелес зустрінуться у матчі першого туру Ліги конференцій сезону-2025/26.

Гра запланована на четвер, 2 жовтня, на стадіоні Люблін Арена в однойменному польському місті.

Початок матчу Динамо – Крістал Пелес – о 19:45 за київським часом.

Зараз дивляться

Динамо – Крістал Пелес: прогноз букмекерів на матч

Абсолютним фаворитами матчу Динамо Київ – Крістал Пелес букмекери вважають англійську команду.

На перемогу Крістал Пелес приймають ставки з коефіцієнтом 1.49. Успіх підопічних Олександра Шовковського оцінюють в 6.40. Нічийний результат другого матчу Динамо – Крістал Пелес в основний час – 4.75.

Найбільш ймовірним результатом матчу прогнозують нічию – 1:1. На це дають коефіцієнт 6.90. Або на перемогу номінальних гостей із рахунком 2:0 (коефіцієнт 7.70).

Це буде перша очна зустріч команд в історії.

На стадії основного етапу Ліги конференцій Динамо проведе шість матчів – три на виїзді та три вдома.

Окрім Крістал Пелес біло-сині у Лізі конференцій зіграють також із турецьким Самсунспором, боснійським ФК Зріньські, кіпрською Омонією, італійською Фіорентиною та вірменським клубом Ноа.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.