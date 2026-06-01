Вперше з 2023 року: у травні ЗСУ звільнили більше території, ніж окупувала РФ
- У травні російські війська окупували 14 квадратних кілометрів української території — це найнижчий місячний показник просування ворога за останні три роки.
- Попри зростання кількості російських штурмів суттєвих територіальних здобутків ворог не отримав.
Російська армія протягом травня захопила 14 квадратних кілометрів української території. Це найнижчий місячний показник просування ворожих військ за останні три роки.
Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
У травні РФ окупувала найменше територій за три роки
– Росіяни повністю провалили травень – найгірший приріст окупованої території починаючи з жовтня 2023-го, коли ворог розпочав стратегічну наступальну операцію на більшості ділянок фронту, – зазначають аналітики.
Упродовж травня російські військові окупували 14 квадратних кілометрів української території.
При цьому уточнюється, що просування Сил оборони на мапі відображається із затримкою з міркувань безпеки.
За оцінками аналітиків, травень став першим місяцем після контрнаступу 2023 року, коли приріст територій, окупованих Росією, виявився від’ємним.
– Війна входить в новий етап і для Української держави важливо не втратити ініціативу, – наголошується у повідомленні.
У DeepState зауважили, що у травні кількість російських штурмів зросла на 37,5% та перевищила 7 тис. атак. Водночас це не принесло ворогу суттєвих територіальних здобутків.
– Нам постійно надають відео, де росіяни проводять в кращому випадку штурмові дії двійками, а дуже часто 1 кацап штурмує соло. Але поки він дійде, то по ньому прилетить все, – зазначається у дописі.
Тенденція з інфільтраціями залишається, але “суттєво виросла реакція Сил Оборони на проникнення противника – їм все складніше здійснити флаговтик чи накопичитися”.
Аналітики назвали складною ситуацію в районі Костянтинівки та додали, що перспективи для міста залишаються несприятливими.
Нагадаємо, у травні Сили оборони України звільнили населений пункт Одрадне та прилеглу територію на Дворічанщині Харківської області.