Російська армія протягом травня захопила 14 квадратних кілометрів української території. Це найнижчий місячний показник просування ворожих військ за останні три роки.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

У травні РФ окупувала найменше територій за три роки

– Росіяни повністю провалили травень – найгірший приріст окупованої території починаючи з жовтня 2023-го, коли ворог розпочав стратегічну наступальну операцію на більшості ділянок фронту, – зазначають аналітики.

При цьому уточнюється, що просування Сил оборони на мапі відображається із затримкою з міркувань безпеки.

За оцінками аналітиків, травень став першим місяцем після контрнаступу 2023 року, коли приріст територій, окупованих Росією, виявився від’ємним.

– Війна входить в новий етап і для Української держави важливо не втратити ініціативу, – наголошується у повідомленні.

У DeepState зауважили, що у травні кількість російських штурмів зросла на 37,5% та перевищила 7 тис. атак. Водночас це не принесло ворогу суттєвих територіальних здобутків.

– Нам постійно надають відео, де росіяни проводять в кращому випадку штурмові дії двійками, а дуже часто 1 кацап штурмує соло. Але поки він дійде, то по ньому прилетить все, – зазначається у дописі.

Тенденція з інфільтраціями залишається, але “суттєво виросла реакція Сил Оборони на проникнення противника – їм все складніше здійснити флаговтик чи накопичитися”.

Аналітики назвали складною ситуацію в районі Костянтинівки та додали, що перспективи для міста залишаються несприятливими.

Нагадаємо, у травні Сили оборони України звільнили населений пункт Одрадне та прилеглу територію на Дворічанщині Харківської області.

