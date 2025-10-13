Матч Україна – Азербайджан у відборі на ЧС-2026 із футболу відбудеться 13 жовтня на стадіоні Краковія у польському Кракові.

Початок матчу – о 21:45 за київським часом.

Матч Україна – Азербайджан, де дивитися та хто покаже другу гру синьо-жовтих проти азербайджанців у відборі на чемпіонат світу-2026, розповідають Факти ICTV.

Україна – Азербайджан: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Україна – Азербайджан у прямому ефірі на OTT-платформі Megogo та безплатно на телеканалі Megogo Спорт в ефірі Т2 і кабельних мережах.

Гру Україна – Азербайджан прокоментують Вадим Скічко та Володимир Звєров.

На матчі Україна – Азербайджан працюватиме австрійська бригада арбітрів, яку очолить 36-річний Себастьян Гісхамер.

Йому асистуватимуть Роланд Рідель та Сантіно Шрайнер. Резервним арбітром призначено Вальтера Альтманна.

За VAR відповідатиме Мануель Шюттенгрубер, якому асистуватиме Крістіан-Петру Чокірка.

Після трьох турів збірна України посідає друге місце у квартеті D, маючи в активі 4 очки після перемоги над Ісландією та нічиєї з Азербайджаном.

Лідером групи є збірна Франції, яка набрала 9 очок. Ісландія йде третьою, маючи в активі 3 очки, а остання сходинка в Азербайджану (1).

