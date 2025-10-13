Україна – Азербайджан: де дивитися матч відбору на ЧС-2026
Матч Україна – Азербайджан у відборі на ЧС-2026 із футболу відбудеться 13 жовтня на стадіоні Краковія у польському Кракові.
Початок матчу – о 21:45 за київським часом.
Матч Україна – Азербайджан, де дивитися та хто покаже другу гру синьо-жовтих проти азербайджанців у відборі на чемпіонат світу-2026, розповідають Факти ICTV.
Україна – Азербайджан: де дивитися
Уболівальники зможуть подивитися матч Україна – Азербайджан у прямому ефірі на OTT-платформі Megogo та безплатно на телеканалі Megogo Спорт в ефірі Т2 і кабельних мережах.
Гру Україна – Азербайджан прокоментують Вадим Скічко та Володимир Звєров.
На матчі Україна – Азербайджан працюватиме австрійська бригада арбітрів, яку очолить 36-річний Себастьян Гісхамер.
Йому асистуватимуть Роланд Рідель та Сантіно Шрайнер. Резервним арбітром призначено Вальтера Альтманна.
За VAR відповідатиме Мануель Шюттенгрубер, якому асистуватиме Крістіан-Петру Чокірка.
Після трьох турів збірна України посідає друге місце у квартеті D, маючи в активі 4 очки після перемоги над Ісландією та нічиєї з Азербайджаном.
Лідером групи є збірна Франції, яка набрала 9 очок. Ісландія йде третьою, маючи в активі 3 очки, а остання сходинка в Азербайджану (1).