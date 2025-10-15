Румунський форвард київського Динамо Владіслав Бленуце задонатив на Збройні сили України свою зарплату.

Про це гравець повідомив на своїй сторінці у соцмережі Instagram.

Бленуце зробив донат на ЗСУ

Футболіст опублікував фото банківського чека на суму 700 тис. грн, які він переказав на потреби української армії.

У дописі він зазначив, що переїзд до України дався йому непросто, передусім з психологічної точки зору.

– Мене звинувачували в тому, що я не визначився зі своєю позицією. Місяць тому я публічно заявив про підтримку Збройних сил України, і тепер хочу довести, що сказав це щиро, – написав Владіслав.

За його словами, цим вчинком він не прагне схвалення чи визнання. Він сказав, що зробив це віл серця і пишається цим.

Нагадаємо, після переходу до лав Динамо у соціальних мережах Владіслава Бленуце виявили контент із російською пропагандою.

Зокрема, він репостнув відео з пропагандистом Володимиром Соловйовим, висловлював захоплення пропагандистським серіалом Бригада та російським співаком Валерієм Меладзе.

Після цього у Динамо заявили, що підписання Бленуце відбулося в останні хвилини трансферного вікна через перехід Владислава Ваната до Жирони. У клубі заявляли, що футболіст чітко заявив про підтримку України та бажання виступати за Динамо під час перемовин.

