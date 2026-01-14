Іспанський фахівець Хабі Алонсо після відставки з мадридського Реала може очолити англійський Ліверпуль на тлі незадовільних результатів команди під керівництвом Арне Слота.

Після звільнення Алонсо ймовірність його призначення зросла до 44%.

Хабі Алонсо може очолити Ліверпуль

Британські букмекери називають Хабі Алонсо фаворитом на посаду головного тренера Ліверпуля. Таке призначення оцінюється ймовірністю у 44%.

Крім того інсайдери з Британії також вказують, що Хабі Алонсо після звільнення з Реала може перебратися на Енфілд взимку або після завершення сезону 2025/26.

– Спортивному директору Майклу Едвардсу до вподоби стиль гри іспанця – високоінтенсивний, атакувальний футбол із контролем володіння м’ячем. Хабі має виняткову здатність емоційно взаємодіяти з вболівальниками та гравцями, – сказало джерело.

Співрозмовник додав, що робота Хабі Алонсо у Леверкузені, коли він здобув титул Бундесліги з Баєром, а також, зокрема використання схеми 3-4-2-1/3-4-3 та інтеграцію молоді, “вважається ідеальним планом для наступного розділу на Енфілді”.

Хабі Алонсо за свою ігрову кар’єру виступав за Реал Мадрид та Ліверпуль. До лав мерсисайдців він перейшов у 2004 році.

Він провів у футболці Ліверпуля 143 матчі, забив 14 голів, вигравав Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Кубок та Суперкубок Англії. В літнє трансферне вікно у 2009 році він перейшов до Реала.

У турнірній таблиці англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль зараз посідає четверту сходинку, маючи 35 очок. В останніх п’яти матчах АПЛ червоні здобули дві перемоги та тричі зіграли внічию.