Мадридський Реал вилетів з Кубка Іспанії на стадії 1/8 фіналу, несподівано поступившись представнику Сегунди – Альбасете.

Матч Альбасете – Реал Мадрид відбувся на стадіоні Карлос Бельмонте та завершився перемогою господарів з рахунком 3:2.

Альбасете – Реал Мадрид: як відіграв Лунін

Це був перший матч під керівництвом нового головного тренера вершкових Альваро Арбелоа, який надав відпочинок частині зіркового складу команди.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін вийшов у стартовому складі проти Альбасете. Цей матч став для українця третім у футболці Реала у поточному сезоні.

Рахунок у матчі наприкінці першого тайму відкрили господарі завдяки удару головою Хаві Вільяра після подачі з кутового. Реал відповів голом Франко Мастантуоно ще до перерви.

Наприкінці другого тайму Альбасете вивів вперед Хефте – м’яч залетів під перекладину у ближній кут для Луніна. Реал швидко відновив паритет завдяки голу Гонсало Гарсія, але пропустив невдовзі у компенсований час від Хефте, який вибір віч-на-віч із Луніним.

У підсумку Реал вилетів з Кубка Іспанії від Альбасете. Для вершкових це друга поспіль поразка, але перша вже під керівництвом нового тренера і перша під керівництвом нового головного тренера.

Наступний матч мадридський Реал проведе проти Леванте у суботу, 17 січня, у межах Ла Ліги.