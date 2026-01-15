Реал із Луніним сенсаційно вилетів з Кубка Іспанії від клубу Сегунди
- Реал Мадрид програв Альбасете з рахунком 2:3 та вилетів з Кубка Іспанії вже на стадії 1/8 фіналу.
- Андрій Лунін провів третій матч у сезоні за Реал і пропустив вирішальний гол у компенсований час.
- Поразка стала першою для Реала під керівництвом нового головного тренера Альваро Арбелоа.
Мадридський Реал вилетів з Кубка Іспанії на стадії 1/8 фіналу, несподівано поступившись представнику Сегунди – Альбасете.
Матч Альбасете – Реал Мадрид відбувся на стадіоні Карлос Бельмонте та завершився перемогою господарів з рахунком 3:2.
Альбасете – Реал Мадрид: як відіграв Лунін
Це був перший матч під керівництвом нового головного тренера вершкових Альваро Арбелоа, який надав відпочинок частині зіркового складу команди.
Український голкіпер Реала Андрій Лунін вийшов у стартовому складі проти Альбасете. Цей матч став для українця третім у футболці Реала у поточному сезоні.
Рахунок у матчі наприкінці першого тайму відкрили господарі завдяки удару головою Хаві Вільяра після подачі з кутового. Реал відповів голом Франко Мастантуоно ще до перерви.
Наприкінці другого тайму Альбасете вивів вперед Хефте – м’яч залетів під перекладину у ближній кут для Луніна. Реал швидко відновив паритет завдяки голу Гонсало Гарсія, але пропустив невдовзі у компенсований час від Хефте, який вибір віч-на-віч із Луніним.
У підсумку Реал вилетів з Кубка Іспанії від Альбасете. Для вершкових це друга поспіль поразка, але перша вже під керівництвом нового тренера і перша під керівництвом нового головного тренера.
Наступний матч мадридський Реал проведе проти Леванте у суботу, 17 січня, у межах Ла Ліги.