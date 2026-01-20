Португальський футболіст Криштіану Роналду виграв судовий процес проти Ювентуса у справі щодо невиплаченої заробітної плати.

Про це повідомляє італійське видання La Gazzetta dello Sport.

Роналду виграв суд у Ювентуса

Зазначається, що суддя з трудових спорів Турина Джан Лука Робальдо виніс рішення у справі, яка тягнулася з 2021 року, коли Роналду залишив Ювентус та перейшов до Манчестер Юнайтед.

Суддя відхилив апеляцію б’янконері, які тепер не матимуть права на повернення €9,8 млн (близько €11 з відсотками), передбачених арбітражним рішенням від квітня 2024 року і вже виплачених футболісту.

Клуб покриє судові витрати, але економічного впливу на баланс Ювентуса це не матиме, оскільки зазначена сума вже була виплачена та віднесена до резерву в бюджеті за 2023/24 роки.

Що відомо про справу

Справа сягає часів пандемії Covid, коли Ювентус досягнув угоди з футболістами про нібито відмову від деяких місячних зарплат, щоб вистояти в часи пандемії.

З Криштіану керівництво Ювентуса домовилося в 2021 році за допомогою документа, відомого як карта Роналду, яке стосувалося керівництва клубу та призвело до відставки президента Андреа Аньєллі та правління.

Йшлося про відстрочку виплати €19,5 млн як залишкового боргу з валової заробітної плати гравця. Однак ця сума ніколи не була відображена в балансі.

Документ знайшли під час обшуків у туринському офісі адвоката Федеріко Рестано у березні 2022 року. Кріштіану Роналду подав позов проти Ювентуса у вересні 2023 року, але, оскільки на документі не було його підпису, сторони домовилися про арбітраж.

У квітні 2024 року Арбітражний суд більшістю голосів постановив перерахувати португальцеві половину суми, що належала йому (€9,8 млн замість €19,6 млн). Ювентус подав апеляцію, але рішення залишили без змін.

