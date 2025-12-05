Жеребкування ЧС-2026: склади всіх груп та з ким може зіграти Україна
У Вашингтоні (США) у Центрі мистецтв імені Джона Кеннеді відбулося жеребкування групового етапу чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Своїх суперників дізналися 42 збірних із 48, які візьмуть участь у Мундіалі. Ще шість путівок розіграють у європейському та міжконтинентальному плейоф.
Збірна України як учасник європейського плейоф відбору на ЧС опинилися у четвертому кошику під час жеребкування. Сюди потенційно потрапили всі учасники плейоф відбору на ЧС-2026, серед яких також Італія, а ще команди з найнижчим рейтингом ФІФА.
Результати жеребкування ЧС-2026 з футболу
Збірна України у плейоф відбору змагається у шляху B. Тож у разі успіху в кваліфікації, синьо-жовті потраплять до квартету F.
- Група A: Мексика, Південна Корея, ПАР, переможець плейоф шляху D УЄФА;
- Група B: Канада, Швейцарія, Катар, переможець плейоф шляху А УЄФА;
- Група C: Бразилія, Марокко, Шотландія, Гаїті;
- Група D: США, Австралія, Парагвай, переможець плейоф шляху C УЄФА;
- Група E: Німеччина, Еквадор, Кот-д’Івуар, Кюрасао;
- Група F: Нідерланди, Японія, Туніс, переможець плейоф шляху B УЄФА;
- Група G: Бельгія, Іран, Єгипет, Нова Зеландія;
- Група H: Іспанія, Уругвай, Саудівська Аравія, Кабо-Верде;
- Група I: Франція, Сенегал, Норвегія, міжконтинентальний плейоф 2;
- Група J: Аргентина, Австрія, Алжир, Йорданія;
- Група K: Португалія, Колумбія, Узбекистан, міжконтинентальний плейоф 1;
- Група L: Англія, Хорватія, Панама, Гана.
Чемпіонат світу з футболу відбудеться 2026 року у червні-липні 2026 року у трьох країнах – США, Канаді та Мексиці.
Збірній України, аби вийти на ЧС-2026 необхідно здобути дві перемоги у матчах плейоф: спершу над Швецією, а потім над переможцем пари між Албанією та Польщею. У разі успіху українці вдруге в історії вийдуть на Мундіаль.