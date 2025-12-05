У Вашингтоні (США) у Центрі мистецтв імені Джона Кеннеді відбулося жеребкування групового етапу чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Своїх суперників дізналися 42 збірних із 48, які візьмуть участь у Мундіалі. Ще шість путівок розіграють у європейському та міжконтинентальному плейоф.

Збірна України як учасник європейського плейоф відбору на ЧС опинилися у четвертому кошику під час жеребкування. Сюди потенційно потрапили всі учасники плейоф відбору на ЧС-2026, серед яких також Італія, а ще команди з найнижчим рейтингом ФІФА.

Зараз дивляться

Результати жеребкування ЧС-2026 з футболу

Збірна України у плейоф відбору змагається у шляху B. Тож у разі успіху в кваліфікації, синьо-жовті потраплять до квартету F.

Група A : Мексика, Південна Корея, ПАР, переможець плейоф шляху D УЄФА;

: Мексика, Південна Корея, ПАР, переможець плейоф шляху D УЄФА; Група B : Канада, Швейцарія, Катар, переможець плейоф шляху А УЄФА;

: Канада, Швейцарія, Катар, переможець плейоф шляху А УЄФА; Група C : Бразилія, Марокко, Шотландія, Гаїті;

: Бразилія, Марокко, Шотландія, Гаїті; Група D : США, Австралія, Парагвай, переможець плейоф шляху C УЄФА;

: США, Австралія, Парагвай, переможець плейоф шляху C УЄФА; Група E : Німеччина, Еквадор, Кот-д’Івуар, Кюрасао;

: Німеччина, Еквадор, Кот-д’Івуар, Кюрасао; Група F : Нідерланди, Японія, Туніс, переможець плейоф шляху B УЄФА;

: Нідерланди, Японія, Туніс, переможець плейоф шляху B УЄФА; Група G : Бельгія, Іран, Єгипет, Нова Зеландія;

: Бельгія, Іран, Єгипет, Нова Зеландія; Група H : Іспанія, Уругвай, Саудівська Аравія, Кабо-Верде;

: Іспанія, Уругвай, Саудівська Аравія, Кабо-Верде; Група I : Франція, Сенегал, Норвегія, міжконтинентальний плейоф 2;

: Франція, Сенегал, Норвегія, міжконтинентальний плейоф 2; Група J : Аргентина, Австрія, Алжир, Йорданія;

: Аргентина, Австрія, Алжир, Йорданія; Група K : Португалія, Колумбія, Узбекистан, міжконтинентальний плейоф 1;

: Португалія, Колумбія, Узбекистан, міжконтинентальний плейоф 1; Група L: Англія, Хорватія, Панама, Гана.

Чемпіонат світу з футболу відбудеться 2026 року у червні-липні 2026 року у трьох країнах – США, Канаді та Мексиці.

Збірній України, аби вийти на ЧС-2026 необхідно здобути дві перемоги у матчах плейоф: спершу над Швецією, а потім над переможцем пари між Албанією та Польщею. У разі успіху українці вдруге в історії вийдуть на Мундіаль.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.