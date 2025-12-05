У Вашингтоні (США) у Центрі мистецтв імені Джона Кеннеді відбулося жеребкування групового етапу чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Своїх суперників дізналися 42 збірних із 48, які візьмуть участь у Мундіалі. Ще шість путівок розіграють у європейському та міжконтинентальному плейоф.

Збірна України як учасник європейського плейоф відбору на ЧС опинилися у четвертому кошику під час жеребкування. Сюди потенційно потрапили всі учасники плейоф відбору на ЧС-2026, серед яких також Італія, а ще команди з найнижчим рейтингом ФІФА.

Результати жеребкування ЧС-2026 з футболу

Збірна України у плейоф відбору змагається у шляху B. Тож у разі успіху в кваліфікації, синьо-жовті потраплять до квартету F.

  • Група A: Мексика, Південна Корея, ПАР, переможець плейоф шляху D УЄФА;
  • Група B: Канада, Швейцарія, Катар, переможець плейоф шляху А УЄФА;
  • Група C: Бразилія, Марокко, Шотландія, Гаїті;
  • Група D: США, Австралія, Парагвай, переможець плейоф шляху C УЄФА;
  • Група E: Німеччина, Еквадор, Кот-д’Івуар, Кюрасао;
  • Група F: Нідерланди, Японія, Туніс, переможець плейоф шляху B УЄФА;
  • Група G: Бельгія, Іран, Єгипет, Нова Зеландія;
  • Група H: Іспанія, Уругвай, Саудівська Аравія, Кабо-Верде;
  • Група I: Франція, Сенегал, Норвегія, міжконтинентальний плейоф 2;
  • Група J: Аргентина, Австрія, Алжир, Йорданія;
  • Група K: Португалія, Колумбія, Узбекистан, міжконтинентальний плейоф 1;
  • Група L: Англія, Хорватія, Панама, Гана.

Чемпіонат світу з футболу відбудеться 2026 року у червні-липні 2026 року у трьох країнах – США, Канаді та Мексиці.

Збірній України, аби вийти на ЧС-2026 необхідно здобути дві перемоги у матчах плейоф: спершу над Швецією, а потім над переможцем пари між Албанією та Польщею. У разі успіху українці вдруге в історії вийдуть на Мундіаль.

Лука Модрич

