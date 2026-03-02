Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров висловився про кадрову ситуацію напередодні матчів плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.

Про це він сказав YouTube-каналу Футбол 360.

Ребров про кадрову ситуацію у збірній України

За словами головного тренера синьо-жовтих, враховуючи проблеми зі складом, у списку з’явиться новий гравець.

– Зінченка немає, Довбика немає. Малиновський, Конопля – дискваліфіковані. Це не вперше. Перед кожною грою таке трапляється. Треба виходити із ситуації. У нас на кожну позицію є конкуренція. Будемо викликати гравців, які на це заслуговують, – сказав Ребров.

Фахівець зазначив, що Тимчик зараз готовий та висловив надію, що він зіграє в Кубку України. Також сказав, що на шанс заслуговує Максим Коробов, адже добре проявив себе на зборах.

Щодо Володимира Бражка, то Ребров сказав, що не хоче зупинятися на персоналіях. Тренер додав, що на цій позиції дуже велика конкуренція.

– Але конкуренція серйозна. Є Ярмолюк. На мою думку, він лідер Брентфорда, навіть якщо не завжди грає. Потрібно показувати рівень у кожному матчі – тоді будемо дивитися, – додав наставник збірної.

Щодо Матвія Пономаренка, то Ребров сказав, що його майбутнє залежить лише від нього. Він додав, що у гравця є перспектива, але про збірну говорити зарано.

Він додав, що зараз проблемною є позиція форварда, адже на зборах через травму буде відсутній Артем Довбик.

– Я задоволений, що і Краснопір, і Пономаренко, і Будківський забивають. Ми стежимо за всіма нападниками. У будь-якому разі в березні в списку найімовірніше буде нове ім’я. Немає чому дивуватися – Шевченка ми вже не викличемо, — сказав Ребров.

Нагадаємо, збірна України зіграє зі Швецією у плейоф відбору на ЧС-2026. Цей матч заплановано на 26 березня. У разі успіху у зустрічі зі шведами синьо-жовті зіграють фінал плейоф проти переможця матчу Польща – Албанія.

