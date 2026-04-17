Головний тренер англійського Крістал Пелес Олівер Гласнер висловився про майбутню зустріч з Шахтарем у півфіналі Ліги конференцій.

Його слова передає офіційний сайт УЄФА.

Гласнер про гру Крістал Пелас – Шахтар

Гласнер зізнався, що ще не дивився матчі гірників, але переглянув склади команди на останні матчі у єврокубках.

Зараз дивляться

– Чесно кажучи, я ще не дивився їхні матчі детально, але бачив склад команди: вони виставили шість бразильських і п’ять українських гравців, а минулого разу було сім бразильців і чотири українці, тож я очікую, що це буде дуже технічна команда, – сказав він.

Також наставник Крістал Пелас пригадав зустріч з київським Динамо на основній стадії Ліги конференцій, коли англійський клуб здобув переконливу перемогу з рахунком 2:0.

– Ми вже маємо досвід гри проти українських команд, адже в основному етапі зустрічалися з київським Динамо. Зараз у нас є два тижні, щоб підготуватися, як слід проаналізувати їх, і ми будемо готові, коли настане час, – додав він.

У чвертьфіналі Шахтар за сумою двох зустрічей обіграв нідерландський АЗ Алкамар (5:2), а Крістал Пелес здолав італійську Фіорентину (4:2).

Півфінальні матчі Ліги конференцій відбудуться 30 квітня і 7 травня. Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня в Лейпцигу на стадіоні Ред Булл Арена.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.