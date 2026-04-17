Вже грали з Динамо: тренер Крістал Пелас про очікування від гри з Шахтарем в ЛК
- Гласнер ще не аналізував детально гру Шахтаря, але відзначив велику кількість бразильців у складі.
- Тренер згадав перемогу над Динамо і наголосив, що команда має досвід матчів проти українських клубів.
Головний тренер англійського Крістал Пелес Олівер Гласнер висловився про майбутню зустріч з Шахтарем у півфіналі Ліги конференцій.
Його слова передає офіційний сайт УЄФА.
Гласнер про гру Крістал Пелас – Шахтар
Гласнер зізнався, що ще не дивився матчі гірників, але переглянув склади команди на останні матчі у єврокубках.
– Чесно кажучи, я ще не дивився їхні матчі детально, але бачив склад команди: вони виставили шість бразильських і п’ять українських гравців, а минулого разу було сім бразильців і чотири українці, тож я очікую, що це буде дуже технічна команда, – сказав він.
Також наставник Крістал Пелас пригадав зустріч з київським Динамо на основній стадії Ліги конференцій, коли англійський клуб здобув переконливу перемогу з рахунком 2:0.
– Ми вже маємо досвід гри проти українських команд, адже в основному етапі зустрічалися з київським Динамо. Зараз у нас є два тижні, щоб підготуватися, як слід проаналізувати їх, і ми будемо готові, коли настане час, – додав він.
У чвертьфіналі Шахтар за сумою двох зустрічей обіграв нідерландський АЗ Алкамар (5:2), а Крістал Пелес здолав італійську Фіорентину (4:2).
Півфінальні матчі Ліги конференцій відбудуться 30 квітня і 7 травня. Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня в Лейпцигу на стадіоні Ред Булл Арена.