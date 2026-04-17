Донецький Шахтар зустрінеться з англійським Крістал Пелас у півфіналі Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.

За сумою двох матчів орли здобули перемогу над італійською Фіорентиною.

З ким зіграє Шахтар в 1/2 фіналу ЛК

Шахтар першим серед учасників 1/4 фіналу Ліги конференцій вийшов до наступної стадії, оскільки грав раніше за часом.

За сумою двох матчів гірники здолали нідерландський АЗ з рахунком 5:2.

Суперник підопічних Арди Турана мав визначитися у парі між англійським Крістал Пелас та італійською Фіорентиною. У першому матчі клуб АПЛ здобув комфортну перевагу з рахунком 3:0.

У другому матчі Пелас повів у рахунку на 17-й хвилині завдяки голу Ісмаїла Сарра. Але у середині першого тайму фіалки зрівняли після того, як Альберт Гудмундссон реалізував пенальті.

У другому таймі Шер Ндур вивів Фіорентину вперед. У підсумку гра завершилася з рахунком 2:1, але за сумою двох матчів до наступного раунду вийшов Крістал Пелас.

Іншу пару півфіналістів сформував французький Страсбур та іспанський Райо Вальєкано.

Перші матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій відбудуться 30 квітня, а матчі-відповіді – 7 травня, коли й визначаться остаточно два фіналісти турніру.

Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня 2026 року у Лейпцизі (Німеччина) на Ред Булл Арені.

