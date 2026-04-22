Ви заплатили гроші: фанат Буковини вступив у суперечку з тренером Динамо
- Ігор Костюк вступив у суперечку з фанатом після матчу в Тернополі через стан газону.
- Гру між Буковина та Динамо Київ перенесли до Тернополя через невідповідність стадіону у Чернівцях вимогам УАФ.
Головний тренер Динамо Ігор Костюк після перемоги над Буковиною у півфіналі Кубка України вступив у суперечку з фанатом суперника.
Інцидент стався на стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі, де відбувся матч.
Суперечка Костюка з фанатом
Вболівальник після матчу висловив Костюку невдоволення щодо якості газону на стадіоні у Тернополі.
Водночас, цей матч був номінально домашнім для Буковини. Це пов’язано з тим, що стадіон Буковини не відповідає вимогам УАФ для проведення поєдинків такого рівня.
Чоловік з трибун заявив, що поле в Чернівцях було кращим, ніж “це болото”, та звинуватив Костюка в тому, що Динамо нібито заплатило гроші за перенесення гри в інше місто.
- Костюк: Тому що ваші керівники…
- Вболівальник: Наше поле набагато краще за це болото.
- Костюк: Ваші керівники домовилися про це…
- Вболівальник: Ні. Це просто ви заплатили гроші.
- Костюк: Нам все одно де грати. Для нас чим краще поле, тим краще. Ми краще до вас приїхали б.
- Вболівальник: Тут болото.
- Костюк: Ваші керівники нам таке поле дали, – заявив Костюк.
У другому півфіналі Кубка України сьогодні, 22 квітня, відбудеться матч між харківським Металістом 1925 та Черніговом.
Фінальний матч Кубку України-2025/2026 відбудеться 20 травня у Львові на стадіоні Арена Львів.