Головний тренер Динамо Ігор Костюк після перемоги над Буковиною у півфіналі Кубка України вступив у суперечку з фанатом суперника.

Інцидент стався на стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі, де відбувся матч.

Суперечка Костюка з фанатом

Вболівальник після матчу висловив Костюку невдоволення щодо якості газону на стадіоні у Тернополі.

Водночас, цей матч був номінально домашнім для Буковини. Це пов’язано з тим, що стадіон Буковини не відповідає вимогам УАФ для проведення поєдинків такого рівня.

Чоловік з трибун заявив, що поле в Чернівцях було кращим, ніж “це болото”, та звинуватив Костюка в тому, що Динамо нібито заплатило гроші за перенесення гри в інше місто.

Костюк: Тому що ваші керівники…

Вболівальник: Наше поле набагато краще за це болото.

Костюк: Ваші керівники домовилися про це…

Вболівальник: Ні. Це просто ви заплатили гроші.

Костюк: Нам все одно де грати. Для нас чим краще поле, тим краще. Ми краще до вас приїхали б.

Вболівальник: Тут болото.

Костюк: Ваші керівники нам таке поле дали, – заявив Костюк.

У другому півфіналі Кубка України сьогодні, 22 квітня, відбудеться матч між харківським Металістом 1925 та Черніговом.

Фінальний матч Кубку України-2025/2026 відбудеться 20 травня у Львові на стадіоні Арена Львів.

