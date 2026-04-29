Вночі російські ударні дрони атакували Ізмаїл, що на півдні Одещини. Є поранені; у заповіднику виникла пожежа.

Про це повідомили керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та Ізмаїльська районна державна адміністрація.

Атака на Ізмаїл 29 квітня: що відомо

Так, вночі під ударом опинилися об’єкти інфраструктури на території Ізмаїла. Унаслідок атаки постраждали будівля районної лікарні, житлові будинки, виникла пожежа у заповіднику.

Відомо про двох постраждалих: 47-річного чоловіка та 56-річну жінку. Стан жінки важкий – у неї множинні осколкові поранення.

Також ворожий дрон пошкодив районну лікарню: повністю зруйноване приймальне відділення; значних пошкоджень зазнали терапевтичне, кардіологічне та хірургічне відділення, а також кабінети УЗД, рентген та інші.

На щастя, на момент атаки медперсонал та пацієнти перебували в укритті. Пацієнтів перевели в інше відділення.

Через ворожу атаку на Ізмаїльський район сталася пожежа на території Дунайського біосферного заповідника.

На місцях працюють рятувальники та медики, правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини Росії.

8 квітня російські війська вночі атакували Ізмаїл ударними безпілотниками. Унаслідок атаки постраждала портова інфраструктура. Також частково зруйновано складську будівлю та господарське приміщення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 526-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Ізмаїльська районна державна адміністрація

