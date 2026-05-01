Таблиця коефіцієнтів УЄФА: позиція України після перших матчів 1/2 фіналу єврокубків
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив таблицю коефіцієнтів за підсумками перших матчів 1/2 фіналу в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.
У єврокубках продовжує виступи один представник України – донецький Шахтар.
Після перших матчів 1/2 фіналу Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА залишається на 23-му місці.
Скільки балів заробили українські клуби
У першому матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій Шахтар поступився Крістал Пелас з рахунком 1:3 та не додав балі до скарбнички.
Загалом у сезоні-2025/26 українські клуби заробили 8.312 бала. Це вже найкращий результат за останні десять сезонів.
Зараз Україна має у своєму активі 25.912 балів у таблиці.
Відставання від Угорщини, яка йде 22-ю та більше не має представників у єврокубках, становить 1.275 балів.
Відставання найближчої переслідувачки Сербії, яка теж вже немає представників у єврокубках, складає 0.162 балів.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА
- 1. Англія – 117.964 бала (4/9 клубів продовжують виступи);
- 2. Італія – 99.946 бала (0/7);
- 3. Іспанія – 96.734 бала (2/8);
- 4. Німеччина – 92.331 бала (2/7);
- 5. Франція – 82.998 бала (2/7);
- 6. Португалія – 73.166 бала (1/5);
- 7. Нідерланди – 67.929 (0/6);
- 8. Бельгія – 62.250 бала (0/5);
- 9. Туреччина – 51.875 бала (0/5);
- 10. Чехія – 48.525 бала (0/5);
- … 22. Угорщина – 27.187 бала (0/4);
- 23. Україна – 25.912 бала (1/4);
- 24. Сербія – 25.750 бала (0/4).
Загалом у першій тридцятці рейтингу після перших матчів 1/2 фіналу змін не відбулося.
Матчі-відповіді півфіналу в Лізі чемпіонів відбудуться 5-6 травня.
У Лізі Європи та Лізі конференцій команди гратимуть другі матчі півфіналу 7 травня 2026 року.