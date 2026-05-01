Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив таблицю коефіцієнтів за підсумками перших матчів 1/2 фіналу в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

У єврокубках продовжує виступи один представник України – донецький Шахтар.

Після перших матчів 1/2 фіналу Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА залишається на 23-му місці.

Скільки балів заробили українські клуби

У першому матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій Шахтар поступився Крістал Пелас з рахунком 1:3 та не додав балі до скарбнички.

Загалом у сезоні-2025/26 українські клуби заробили 8.312 бала. Це вже найкращий результат за останні десять сезонів.

Зараз Україна має у своєму активі 25.912 балів у таблиці.

Відставання від Угорщини, яка йде 22-ю та більше не має представників у єврокубках, становить 1.275 балів.

Відставання найближчої переслідувачки Сербії, яка теж вже немає представників у єврокубках, складає 0.162 балів.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

1. Англія – 117.964 бала (4/9 клубів продовжують виступи);

2. Італія – 99.946 бала (0/7);

3. Іспанія – 96.734 бала (2/8);

4. Німеччина – 92.331 бала (2/7);

5. Франція – 82.998 бала (2/7);

6. Португалія – 73.166 бала (1/5);

7. Нідерланди – 67.929 (0/6);

8. Бельгія – 62.250 бала (0/5);

9. Туреччина – 51.875 бала (0/5);

10. Чехія – 48.525 бала (0/5);

… 22. Угорщина – 27.187 бала (0/4);

23. Україна – 25.912 бала (1/4);

24. Сербія – 25.750 бала (0/4).

Загалом у першій тридцятці рейтингу після перших матчів 1/2 фіналу змін не відбулося.

Матчі-відповіді півфіналу в Лізі чемпіонів відбудуться 5-6 травня.

У Лізі Європи та Лізі конференцій команди гратимуть другі матчі півфіналу 7 травня 2026 року.

