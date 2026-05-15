Колумбійська співачка Шакіра та нігерійський виконавець Burna Boy презентували офіційну пісню чемпіонату світу з футболу 2026 року під назвою Dai Dai.

Трек виклали на стрімінгових платформах та відеохостингу YouTube.

Композиція Dai Dai поєднує в собі афробіт та латиноамериканські ритми. В одну з куплетів вони називають низку відомих футболістів, а також країни, які беруть участь у цьогорічному Мундіалі.

Після першого приспіву Шакіра та Burna Boy по черзі виконують свої куплети, співаючи один за одним, а потім об’єднуються в дуеті.

Офіційний гімн ЧС-2026 виклали після того, як було оголошено, що Шакіра, Мадонна та K-pop-гурт BTS стануть гедлайнерами під час перерви фіналу ЧС-2026, який відбудеться 19 липня на стадіоні МетЛайф в Іст-Ратерфорді, штат Нью-Джерсі, неподалік від Нью-Йорка.

Шакіра вперше анонсувала Dai Dai минулого тижня, опублікувавши хвилинний тизер, у якому вона танцює в центрі поля стадіону Маракана в Ріо-де-Жанейро.

Колумбійська співачка не вперше стає виконавицею офіційної пісні чемпіонату світу з футболу. У 2010 році її пісня Waka Waka була офіційним гімном ЧС в Південній Африці.

Чемпіонат світу з футболу відбудеться у Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці протягом червня та липня. Участь у фінальній частині візьмуть 48 збірних.

