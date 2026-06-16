Чемпіонат світу з футболу 2026 року стартував 11 червня з матчу-відкриття у Мехіко (Мексика) та завершиться 19 липня у Нью-Джерсі (США).

Вперше за майже 100-річну історію турніру його спільно приймають три країни — Мексика, Канада та США.

ЧС-2026 з футболу є найбільшим за всю історію, адже у ньому беруть участь 48 країн. Жереб розподілив команди на 12 груп по чотири збірні у кожній.

Зараз дивляться

Дві найкращі команди з кожної групи автоматично проходять до наступного етапу. Також до раунду плейоф вийдуть вісім найкращих команд, що посіли треті місця в своїх квартетах.

Враховуючи збільшений формат турніру та велику кількість поєдинків, уболівальникам варто заздалегідь вивчити розклад матчів ЧС-2026, щоб не пропустити жодної важливої гри.

Факти ICTV пропонують розклад матчів чемпіонату світу з футболу-2026.

ЧС-2026 з футболу: розклад матчів

Груповий етап

11 червня

  • Група А. 22:00. Мексика — ПАР – 2:0;

12 червня

  • Група А. 05:00. Республіка Корея — Чехія – 2:1;
  • Група B. 22:00. Канада — Боснія та Герцеговина – 1:1;

13 червня

  • Група D. 04:00. США — Парагвай – 4:1;
  • Група B. 22:00. Катар — Швейцарія – 1:1;

14 червня

  • Група C. 01:00. Бразилія — Марокко – 1:1;
  • Група C. 04:00. Гаїті — Шотландія – 0:1;
  • Група D. 07:00. Австралія — Туреччина – 2:0;
  • Група E. 20:00. Німеччина — Кюрасао – 7:1;
  • Група F. 23:00. Нідерланди — Японія – 2:2;

15 червня

  • Група E. 02:00. Кот-д’Івуар — Еквадор – 1:0;
  • Група F. 05:00. Швеція — Туніс – 5:1;
  • Група H. 19:00. Іспанія — Кабо-Верде – 0:0;
  • Група G. 22:00. Бельгія — Єгипет – 1:1;

16 червня

  • Група H. 01:00. Саудівська Аравія — Уругвай – 1:1;
  • Група G. 04:00. Іран — Нова Зеландія – 2:2;
  • Група I. 22:00. Франція — Сенегал;

17 червня

  • Група I. 01:00. Ірак — Норвегія;
  • Група J. 04:00. Аргентина — Алжир;
  • Група J. 07:00. Австрія — Йорданія;
  • Група K. 20:00. Португалія — ДР Конго;
  • Група L. 23:00. Англія — Хорватія;

18 червня

  • Група L. 02:00. Гана — Панама;
  • Група K. 05:00. Узбекистан — Колумбія;
  • Група А. 19:00. Чехія — ПАР;
  • Група B. 22:00. Швейцарія — Боснія та Герцеговина;

19 червня

  • Група B. 01:00. Канада — Катар;
  • Група А. 04:00. Мексика — Республіка Корея;
  • Група D. 22:00. США — Австралія;

20 червня

  • Група C. 01:00. Шотландія — Марокко;
  • Група C. 03:30. Бразилія — Гаїті;
  • Група D. 06:00. Туреччина — Парагвай;
  • Група F. 20:00. Нідерланди — Швеція;
  • Група E. 23:00. Німеччина — Кот-д’Івуар;

21 червня

  • Група E. 03:00. Еквадор — Кюрасао;
  • Група F. 07:00. Туніс — Японія;
  • Група H. 19:00. Іспанія — Саудівська Аравія;
  • Група G. 22:00. Бельгія — Іран;

22 червня

  • Група H. 01:00. Уругвай — Кабо-Верде;
  • Група G. 04:00. Нова Зеландія — Єгипет;
  • Група J. 20:00. Аргентина — Австрія;

23 червня

  • Група I. 00:00. Франція — Ірак;
  • Група I. 03:00. Норвегія — Сенегал;
  • Група J. 06:00. Йорданія — Алжир;
  • Група K. 20:00. Португалія — Узбекистан;
  • Група L. 23:00. Англія — Гана;

24 червня

  • Група L. 02:00. Панама — Хорватія;
  • Група K. 05:00. Колумбія — ДР Конго;
  • Група B. 22:00. Швейцарія — Канада;
  • Група B. 22:00. Боснія та Герцеговина — Катар;

25 червня

  • Група C. 01:00. Марокко — Гаїті;
  • Група C. 01:00. Шотландія — Бразилія;
  • Група А. 04:00. ПАР — Республіка Корея;
  • Група А. 04:00. Чехія — Мексика;
  • Група E. 23:00. Кюрасао — Кот-д’Івуар;
  • Група E. 23:00. Еквадор — Німеччина;

26 червня

  • Група F. 02:00. Туніс — Нідерланди;
  • Група F. 02:00. Японія — Швеція;
  • Група D. 05:00. Туреччина — США;
  • Група D. 05:00. Парагвай — Австралія;
  • Група I. 22:00. Норвегія — Франція;
  • Група I. 22:00. Сенегал — Ірак;

27 червня

  • Група H. 03:00. Кабо-Верде — Саудівська Аравія;
  • Група H. 03:00. Уругвай — Іспанія;
  • Група G. 06:00. Нова Зеландія — Бельгія;
  • Група G. 06:00. Єгипет — Іран;

28 червня

  • Група L. 00:00. Панама — Англія;
  • Група L. 00:00. Хорватія — Гана;
  • Група K. 02:30. Колумбія — Португалія;
  • Група K. 02:30. ДР Конго — Узбекистан;
  • Група J. 05:00. Алжир — Австрія;
  • Група J. 05:00. Йорданія — Аргентина.

Чемпіонат світу 2026 року стане найбільшим в історії турніру: команди проведуть 104 матчі протягом 39 днів.

За тривалістю та кількістю поєдинків він перевершить попередній мундіаль у Катарі, де за 28 днів було зіграно 64 зустрічі.

Читайте також
Результати всіх фіналів чемпіонатів світу з футболу та цікаві факти
Марадона з трофеєм ЧС

Пов'язані теми:

ФутболЧемпіонат світу
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.