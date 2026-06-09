Чемпіонат світу з футболу 2026 року, який приймуть США, Канада та Мексика, буде вже 23-м за ліком.

Традиційно ЧС є найбільшою ареною найпопулярнішого виду спорту у світі. Тут маловідомі футболісти можуть стати зірками, а зірки – легендами футболу.

У першому ЧС 1930 року брали участь 13 країн: Аргентина, Бельгія, Болівія, Бразилія, Чилі, Франція, Мексика, Парагвай, Перу, Румунія, США, Уругвай та Югославія. Усі матчі відбулися в столиці Уругваю – Монтевідео.

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Факти ICTV розповідають результати всіх фіналів чемпіонату світу з футболу та цікаві факти про них.

Результати фіналів ЧС з футболу

1930. Уругвай (місце проведення). Уругвай – Аргентина – 4:2;

1934. Італія. Італія – Чехословаччина – 2:1;

– Чехословаччина – 2:1; 1938. Франція. Італія – Угорщина – 4:2;

– Угорщина – 4:2; 1942. Не проводився через Другу світову війну;

1946. Не проводився через Другу світову війну;

1950. Бразилія. Уругвай – Бразилія – 2:1;

– Бразилія – 2:1; 1954. Швейцарія. ФРН – Угорщина – 3:2;

– Угорщина – 3:2; 1958. Швеція. Бразилія – Швеція – 5:2;

– Швеція – 5:2; 1962. Чилі. Бразилія – Чехословаччина – 3:1;

– Чехословаччина – 3:1; 1966. Англія. Англія – ФРН – 4:2;

– ФРН – 4:2; 1970. Мексика. Бразилія – Італія – 4:1;

– Італія – 4:1; 1974. ФРН. ФРН – Нідерланди – 2:1;

– Нідерланди – 2:1; 1978. Аргентина. Аргентина – Нідерланди – 3:1;

– Нідерланди – 3:1; 1982. Іспанія. Італія – ФРН – 3:1;

– ФРН – 3:1; 1986. Мексика. Аргентина – ФРН – 3:2;

– ФРН – 3:2; 1990. Італія. ФРН – Аргентина – 1:0;

– Аргентина – 1:0; 1994. США. Бразилія – Італія – 0:0 (пен. 3:2);

– Італія – 0:0 (пен. 3:2); 1998. Франція. Франція – Бразилія – 3:0;

– Бразилія – 3:0; 2002. Корея та Японія. Бразилія – Німеччина – 2:0;

– Німеччина – 2:0; 2006. Німеччина. Італія – Францію – 1:1 (пен. 5:3);

– Францію – 1:1 (пен. 5:3); 2010. Південна Африка. Іспанія – Нідерланди – 1:0;

– Нідерланди – 1:0; 2014. Бразилія. Німеччина – Аргентина – 1:0;

– Аргентина – 1:0; 2018. Росія. Франція – Хорватія – 4:2;

– Хорватія – 4:2; 2022. Катар. Аргентина – Франція – 3:3 (пен. 4:2).

Цікаві факти про чемпіонати світу

Чемпіонат світу 2026 року відбудеться з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці, і в ньому візьмуть участь 48 команд, що є розширенням попереднього формату з 32 командами.

Вже майже століття проводяться чемпіонати світу з футболу. Першим тріумфатором став Уругвай, який виграв домашній Мундіаль.

А ось першою командою, яка виграла чемпіонати світу поспіль, стала Італія. Скуадра Адзурра виграла поспіль ЧС 1934 та 1938 років. Тодішній тренер збірної Італії Вітторіо Поццо залишається єдиною людиною, яка привела команду до двох титулів чемпіона світу.

Найтитулованіншою збірною в історії чемпіонатів світу залишається Бразилія, яка перемагала п’ять разів (1958, 1962, 1970, 1994 та 2002 роки).

Також Бразилія – єдина команда, яка кваліфікувалася та брала участь у всіх 23 турнірах (включно з 2026 роком).

Загалом, аналізуючи результати ЧС з футболу за попередні роки, можна простежити стабільну домінацію кількох футбольних гігантів та зміну епох у світовому футболі.

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