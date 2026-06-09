Результати всіх фіналів чемпіонатів світу з футболу та цікаві факти
- Бразилія залишається найтитулованішою збірною в історії ЧС із п’ятьма перемогами.
- Перший чемпіонат світу відбувся у 1930 році в Уругваї за участі 13 команд.
- Єдиною командою, яка грала у всіх 23 турнірах, є збірна Бразилії.
Чемпіонат світу з футболу 2026 року, який приймуть США, Канада та Мексика, буде вже 23-м за ліком.
Традиційно ЧС є найбільшою ареною найпопулярнішого виду спорту у світі. Тут маловідомі футболісти можуть стати зірками, а зірки – легендами футболу.
У першому ЧС 1930 року брали участь 13 країн: Аргентина, Бельгія, Болівія, Бразилія, Чилі, Франція, Мексика, Парагвай, Перу, Румунія, США, Уругвай та Югославія. Усі матчі відбулися в столиці Уругваю – Монтевідео.
Факти ICTV розповідають результати всіх фіналів чемпіонату світу з футболу та цікаві факти про них.
Результати фіналів ЧС з футболу
- 1930. Уругвай (місце проведення). Уругвай – Аргентина – 4:2;
- 1934. Італія. Італія – Чехословаччина – 2:1;
- 1938. Франція. Італія – Угорщина – 4:2;
- 1942. Не проводився через Другу світову війну;
- 1946. Не проводився через Другу світову війну;
- 1950. Бразилія. Уругвай – Бразилія – 2:1;
- 1954. Швейцарія. ФРН – Угорщина – 3:2;
- 1958. Швеція. Бразилія – Швеція – 5:2;
- 1962. Чилі. Бразилія – Чехословаччина – 3:1;
- 1966. Англія. Англія – ФРН – 4:2;
- 1970. Мексика. Бразилія – Італія – 4:1;
- 1974. ФРН. ФРН – Нідерланди – 2:1;
- 1978. Аргентина. Аргентина – Нідерланди – 3:1;
- 1982. Іспанія. Італія – ФРН – 3:1;
- 1986. Мексика. Аргентина – ФРН – 3:2;
- 1990. Італія. ФРН – Аргентина – 1:0;
- 1994. США. Бразилія – Італія – 0:0 (пен. 3:2);
- 1998. Франція. Франція – Бразилія – 3:0;
- 2002. Корея та Японія. Бразилія – Німеччина – 2:0;
- 2006. Німеччина. Італія – Францію – 1:1 (пен. 5:3);
- 2010. Південна Африка. Іспанія – Нідерланди – 1:0;
- 2014. Бразилія. Німеччина – Аргентина – 1:0;
- 2018. Росія. Франція – Хорватія – 4:2;
- 2022. Катар. Аргентина – Франція – 3:3 (пен. 4:2).
Цікаві факти про чемпіонати світу
Чемпіонат світу 2026 року відбудеться з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці, і в ньому візьмуть участь 48 команд, що є розширенням попереднього формату з 32 командами.
Вже майже століття проводяться чемпіонати світу з футболу. Першим тріумфатором став Уругвай, який виграв домашній Мундіаль.
А ось першою командою, яка виграла чемпіонати світу поспіль, стала Італія. Скуадра Адзурра виграла поспіль ЧС 1934 та 1938 років. Тодішній тренер збірної Італії Вітторіо Поццо залишається єдиною людиною, яка привела команду до двох титулів чемпіона світу.
Найтитулованіншою збірною в історії чемпіонатів світу залишається Бразилія, яка перемагала п’ять разів (1958, 1962, 1970, 1994 та 2002 роки).
Також Бразилія – єдина команда, яка кваліфікувалася та брала участь у всіх 23 турнірах (включно з 2026 роком).
Загалом, аналізуючи результати ЧС з футболу за попередні роки, можна простежити стабільну домінацію кількох футбольних гігантів та зміну епох у світовому футболі.