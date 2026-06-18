Росія, ймовірно, використала заяви про нібито удар українського безпілотника по автобусу з дитячою футбольною командою у Брянській області як елемент інформаційної кампанії для виправдання власних масованих ударів по Україні та посилення співпраці з Білоруссю у сфері пропаганди.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Навіщо РФ звинуватила Україну в атаці на автобус із дітьми: оцінка ISW

Аналітики звернули увагу на заяви виконувача обов’язків губернатора Брянської області Єгора Ковальчука, який 17 червня повідомив про нібито атаку українського дрона на пасажирський автобус.

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За його версією, транспорт перевозив дитячу футбольну команду з Гомеля до Краснодарського краю.

Російська сторона заявила про одну загиблу людину та кількох поранених, серед яких діти.

В ISW зазначають, що Росія останнім часом дедалі частіше використовує подібні інформаційні приводи для формування наративу про нібито “відповідь” на дії України.

Аналітики звернули увагу, що після заяв про автобус аналогічну риторику почали використовувати і білоруські посадовці.

Зокрема, вони стверджували, що Україна нібито намагається спровокувати жорстку реакцію Мінська та розширити війну.

На думку експертів, це може свідчити про спробу Кремля інтегрувати Білорусь у власні інформаційні операції та використати тему цивільних жертв для виправдання подальших атак проти України.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ та Центр протидії дезінформації спростували заяви російської сторони про нібито удар українського дрона по автобусу з дитячою футбольною командою у Брянській області.

У Генштабі заявили, що українські військові не застосовували безпілотники в цьому районі у вказаний російською стороною час, а самі звинувачення назвали черговою інформаційною операцією Кремля.

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