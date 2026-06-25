У четвер, 25 червня, у Венесуелі сталися два потужні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5. Вони спричинили масштабні руйнування в низці регіонів, внаслідок яких загинули десятки людей, ще сотні зазнали поранень.



Тож ми вирішили розібратися, де знаходиться Венесуела на карті світу і скільки людей сьогодні проживає в цій країні.

Венесуела на карті світу: де знаходиться

Венесуела на карті світу розташована у північній частині Південної Америки. Якщо пояснити просто, то це країна між сушею континенту та Карибським морем.

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На півночі її омивають теплі води Карибського моря, а на заході вона межує з Колумбією, на півдні – з Бразилією, на сході – з Гаяною. Це робить Венесуелу однією з небагатьох південноамериканських держав із довгим морським узбережжям.

Усередині країни ландшафти дуже різні, адже є рівнини, гірські райони Анд, джунглі та велика річка Оріноко, тому клімат тут коливається від гірського до тропічного.

Скільки людей проживає у Венесуелі

Останній повноцінний перепис населення в країні провели ще у 2011 році. Після цього через кризу новий перепис не проводився, тому точних офіційних даних немає. Число жителів – це оцінки міжнародних організацій, зроблені на основі міграції, народжуваності та смертності. Загалом кількість населення Венесуели близько 28,5 млн людей.

Більшість населення Венесуели живе у містах. Приблизно вісім із десяти венесуельців мешкають у великих міських районах, переважно на півночі країни та біля узбережжя. Найбільше людей зосереджено у столиці Каракасі та навколо нього, а також у таких містах, як Маракайбо та Баркісімето.

Сільські райони й внутрішні регіони заселені значно слабше, тож там переважають невеликі населені пункти, савани, гори та джунглі.

За складом населення Венесуела – дуже змішана країна. Основну частину становлять метиси, тобто люди зі змішаним європейським і корінним походженням. Також у країні живуть нащадки європейців, афро-венесуельські громади та корінні народи. Саме це змішання і сформувало сучасну культуру Венесуели.

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