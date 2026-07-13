Колишній іспанський прем’єр-міністр Маріано Рахой зіткнувся зі звинуваченнями у расизмі. Це сталося після його газетної колонки, присвяченій чемпіонату світу з футболу, де він написав, що у складі збірної Франції “немає жодного француза”.

Про це повідомляє газета The Guardian.

Скандальна заява про збірну Франції

Рахой, який очолював уряд Іспанії з 2011 до 2018 року, в статті для видання El Debate поділився своїми міркуваннями щодо майбутнього півфінального поєдинку Іспанії з Францією.

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– Варто пам’ятати, що Франція двічі ставала чемпіоном світу і була фіналістом минулого чемпіонату світу. Вони виграли всі матчі, які зіграли на цьому чемпіонаті світу, і зараз посідають перше місце в рейтингу ФІФА. У них також дуже сильний склад. Проте у них немає жодного французького гравця, – написав він.

Висловлювання Рахоя вже порівняли з нещодавніми расистськими заявами парагвайської сенаторки Селесте Амарілли на Кіліана Мбаппе в соціальних мережах.

Також на висловлювання іспанського політика відреагував чинний прем’єр Іспанії Педро Санчес.

– Є ті, хто досі оцінює приналежність за прізвищем, місцем народження чи кольором шкіри… Іспанія належить тим, хто її любить і працює на її благо. А не тим, хто ганьбить її ксенофобськими заявами, – написав Санчес у дописі в X.

Слова Рахоя викликали бурхливу реакцію у Франції. Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс у ефірі французького телеканалу BFMTV заявив, що це абсолютно неприйнятно.

– Це абсолютно не те, чим є Франція. Франція – це країна різноманітності, де кожен може розвиватися й знайти своє місце, – заявив політик.

Міністерка заморських територій Франції Наїма Мучу вважає такі висловлювання “звичною схемою”. Вона заявила, що подібні расистські заяви спливають щоразу, коли Франція перемагає.

Мучу закликала Французьку футбольну федерацію, яка вже подала скаргу до паризької прокуратури щодо висловлювань Амарілли, “використати всі правові засоби”.

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