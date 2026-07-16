Країни-члени УЄФА визначилися зі своїм ймовірним кандидатом, якого планують висунути на наступних президентських виборах ФІФА.

Про це пише TalkSport.

УЄФА хоче змістити Інфантіно з посади

Видання пише, що серед асоціацій УЄФА зростає підтримка кандидата, який виступить проти Джанні Інфантіно на наступних президентських виборах ФІФА. Чинний керманич світового футболу у квітні підтвердив, що планує обійняти посаду втретє.

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Однак, причетність Інфантіно до скасування дискваліфікації футболісту збірної США Фоларіну Балогуну за червону картку на ЧС-2026 викликала невдоволення у багатьох представників УЄФА. Тоді європейський орган опублікував заяву, в якій стверджувала, що це рішення “перетнуло червону лінію”.

Як пише TalkSport, інші джерела підкреслили зростаючу непопулярність Інфантіно, а один із авторитетних співрозмовників у футболі сказав: Влада Інфантіно вичерпалася, зараз він дуже ізольований – він стане президентом-кульгавою качкою.

Видання пише, що президент УЄФА Александер Чеферін не має наміру балотуватися на виборах президента ФІФА, адже має намір залишитися на своїй посаді.

Стверджується, що члени-асоціації УЄФА, зокрема Бельгії та Польщі, підтримали б висунення президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаїфі на наступних виборах. Однак він не має таких амбіцій, тож його доведеться переконувати.

Таким чином, найімовірнішим європейським кандидатом вважається власник варшавської Легії Даріуш Міодускі. 62-річний польський юрист є одним із імен, що обговорюються з футбольними федераціями Боснії та Герцеговини, Норвегії, Швеції, Німеччини та Іспанії під час розгляду можливих європейських кандидатів.

Поза межами УЄФА як можливого наступника Інфантіно називають президента КОНКАКАФ Віктора Монтальяні. Кажуть, що і він, і президент Африканської футбольної конфедерації Патріс Мотсепе, ім’я якого також фігурує серед кандидатів, мають амбіції одного дня стати президентом ФІФА.

Також за даними Bild, Німецький футбольний союз відмовився підписувати листа на підтримку переобрання Інфантіно президентом ФІФА під час конгресу в Рабаті, який має відбутися 18 березня 2027 року.

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